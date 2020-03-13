Фондовий ринок США закрився найбільшим падінням з 1987 року



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Фондовий ринок США закрився найбільшим падінням з 1987 року

Крім падіння цін на нафту ринок негативно реагує на пандемію коронавірусу у світі

Американський промисловий індекс Dow Jones на закритті торгів 12 березня обрушився на 9,99%, що стало найбільшим падінням з 1987 року.

Про це повідомляє Financial Times.

Так, індекс скоротився на 2352,60 пункти до 21200,62. Фондовий індекс S&P 500 впав на 9,51%, Nasdaq — на 10,48%.

12 березня після падіння трьох основних індексів США на 7% торги зупинилися на 15 хвилин. Після цього Федеральна резервна система оголосила про підтримку ринку на 1,5 трильйона доларів, після чого на деякий час індекси припинили падати.

Також у четвер знизилась ціна на нафту: марка Brent подешевшала на торгах у Лондоні майже на 9% до 32,84 долара за барель.

Крім падіння цін на нафту ринок негативно реагує на пандемію коронавірусу у світі.

Також нагадаємо, що сьогодні торги на Нью-Йоркській біржі знову зупинили через обвал акцій.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп у зверненні до нації оголосив про введення нових обмежень на поїздки з Європи, щоб боротися з поширенням коронавірусу. Так, Сполучені Штати призупиняють транспортне сполучення з Європою, починаючи з 00:00 п'ятниці 13 березня, терміном на 30 днів.

Раніше повідомлялося, що в США новим коронавірусом Covid-19 заразилися щонайменше 1 тис. осіб. За інформацією Міністерства охорони здоров'я США, від вірусу померли 30 американців.

У свою чергу у Європі приголомшені новими обмеженнями на в'їзд до США громадян європейських країн, що входять в Шенгенську зону