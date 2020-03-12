США обвалили головні біржі Європи



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Європейські фондові індекси обвалилися на тлі подальшого поширення коронавірусу на континенті та заборони Трампа на подорожі з ЄС до США

На тлі заборони в'їзду в США з 26 країн Європи головні європейські індекси обвалилися більш ніж на десять відсотків, відкотившись до багаторічних мінімумів. Про це свідчать поточні дані бірж.

Індекс Лондонської біржі опустився на 10,93%, ключовий німецький індекс DAX - на 12,24%, французький CAC 40 - на 12,28%, а Stoxx Europe 600 втратив 11%.

Востаннє на таких низьких рівнях європейські індекси знаходилися в першій половині 2010-х років. Наприклад, британський FTSE 100 був нижче у жовтні 2011 року, а DAX - в жовтні 2013-го.

Також нагадаємо, що сьогодні торги на Нью-Йоркській біржі знову зупинили через обвал акцій.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп у зверненні до нації оголосив про введення нових обмежень на поїздки з Європи, щоб боротися з поширенням коронавірусу. Так, Сполучені Штати призупиняють транспортне сполучення з Європою, починаючи з 00:00 п'ятниці 13 березня, терміном на 30 днів.

Раніше повідомлялося, що в США новим коронавірусом Covid-19 заразилися щонайменше 1 тис. осіб. За інформацією Міністерства охорони здоров'я США, від вірусу померли 30 американців.

У свою чергу у Європі приголомшені новими обмеженнями на в'їзд до США громадян європейських країн, що входять в Шенгенську зону