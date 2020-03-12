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    Торги на Нью-Йоркській біржі знову зупинили через обвал акцій

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    <span>Нью-Йоркську біржу продовжує лихоманити</span> - Торги на Нью-Йоркській біржі знову зупинили через обвал акцій
    Нью-Йоркську біржу продовжує лихоманити

    Падіння на ринках прискорилося після того, як ВООЗ оголосила пандемію через різке поширення коронавірусу у світі

    Фондові біржі США відкрилися падінням на 6-7 %, тому через 15 хвилин торги на Нью-Йоркській фондовій біржі були припинені на 15 хвилин.

    Про це повідомляє СNBC.

    Падіння на ринках прискорилося після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію через різке поширення коронавірусу у світі. Також на черговий обвал вплинуло рішення американського президента Дональда Трампа заборонити в'їзд до США з Європи.

    Індекс широкого ринку S&P 500 упав на 7,02 відсотка до 2549,05 пункту станом на 15:39, свідчать дані торгів. Індекс Nasdaq Composite знижується на 7,03 відсотка до 7393,25 пункту, індекс Dow Jones – на 7,2 відсотка до 21 856,91 пункту. Торги призупинили на 15 хвилин. Це передбачається правилами, встановленими після Чорного понеділка.

    Згідно з ними, якщо після відновлення торгів падіння досягає 13 відсотків, їх припиняють ще на 15 хвилин. Торги закривають до кінця дня, якщо падіння досягає 20 відсотків.

    Нагадаємо, 9 березня біржі США почали день з падіння на 7%.

    За даними експертів, усі провідні світові біржі в понеділок, 9 березня, показали найгірші результати від часу глобальної кризи 2008 року. 

    Як повідомлялось, основний індекс Гонконгської фондової біржі на відкритті торгів у вівторок зріс майже на 1% на тлі обвалу світових ринків і одночасно зростання вартості нафти марок Brent і WT.

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