Торги на Нью-Йоркській біржі знову зупинили через обвал акцій



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Нью-Йоркську біржу продовжує лихоманити

Падіння на ринках прискорилося після того, як ВООЗ оголосила пандемію через різке поширення коронавірусу у світі

Фондові біржі США відкрилися падінням на 6-7 %, тому через 15 хвилин торги на Нью-Йоркській фондовій біржі були припинені на 15 хвилин.

Про це повідомляє СNBC.

Падіння на ринках прискорилося після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію через різке поширення коронавірусу у світі. Також на черговий обвал вплинуло рішення американського президента Дональда Трампа заборонити в'їзд до США з Європи.

Індекс широкого ринку S&P 500 упав на 7,02 відсотка до 2549,05 пункту станом на 15:39, свідчать дані торгів. Індекс Nasdaq Composite знижується на 7,03 відсотка до 7393,25 пункту, індекс Dow Jones – на 7,2 відсотка до 21 856,91 пункту. Торги призупинили на 15 хвилин. Це передбачається правилами, встановленими після Чорного понеділка.

Згідно з ними, якщо після відновлення торгів падіння досягає 13 відсотків, їх припиняють ще на 15 хвилин. Торги закривають до кінця дня, якщо падіння досягає 20 відсотків.

Нагадаємо, 9 березня біржі США почали день з падіння на 7%.

За даними експертів, усі провідні світові біржі в понеділок, 9 березня, показали найгірші результати від часу глобальної кризи 2008 року.

Як повідомлялось, основний індекс Гонконгської фондової біржі на відкритті торгів у вівторок зріс майже на 1% на тлі обвалу світових ринків і одночасно зростання вартості нафти марок Brent і WT.

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