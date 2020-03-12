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    Чиновник із Бразилії, який зустрічався з Трампом, виявився хворим на коронавірус

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    <p>На фотографії Фабіо Вайнгартен крайній праворуч, поряд із ним &ndash; Дональд Трамп</p> - Чиновник із Бразилії, який зустрічався з Трампом, виявився хворим на коронавірус

    На фотографії Фабіо Вайнгартен крайній праворуч, поряд із ним – Дональд Трамп

    Минулих вихідних Фабіо Вайнгартен супроводжував президента Бразилії під час його візиту до США

    Бразильський чиновник Фабіо Вайнгартен, який нещодавно контактував із президентом США Дональдом Трампом, заразився коронавірусом COVID-19.

    Відзначається, що в минулі вихідні Вайнгартен супроводжував президента Бразилії Жаїра Болсонару під час його візиту до США.

    На фотографії, зробленій під час зустрічі з Трампом, Фабіо Вайнгартен стоїть пліч-о-пліч з президентом США.

    До слова, 12 березня у Вашингтоні запровадили надзвичайний стан.

    Раніше у Вашингтоні рекомендували відкласти або скасувати несуттєві масові збори до 31 березня. Також розглядають можливість дистанційного навчання.

    На цей момент у Вашингтоні зафіксовано 10 випадків зараження коронавірусом.

    Як повідомляє CNN, в США зафіксовано 1 272 випадки зараження коронавірусом та 38 смертей від нього.

    Загалом, станом на ранок 12 березня у світі новим коронавірусом заражено вже 126 259 осіб, а кількість померлих становить 4 638.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії різко зросло кількість жертв коронавірусу. Станом на вечір 11 березня було зафіксовано 827 летальних випадків. Кількість випадків інфікування зросла на дві тисячі й при цьому перевищила 12 тисяч.

    Як відомо, 11 березня ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу у світі. Останнього разу пандемія у світі оголошувалася у 2009 році, коли було зафіксовано спалах «свинячого» грипу.


    США Дональд Трамп чиновник Бразилія коронавірус
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