Чиновник із Бразилії, який зустрічався з Трампом, виявився хворим на коронавірус



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На фотографії Фабіо Вайнгартен крайній праворуч, поряд із ним – Дональд Трамп

Минулих вихідних Фабіо Вайнгартен супроводжував президента Бразилії під час його візиту до США

Бразильський чиновник Фабіо Вайнгартен, який нещодавно контактував із президентом США Дональдом Трампом, заразився коронавірусом COVID-19.

Відзначається, що в минулі вихідні Вайнгартен супроводжував президента Бразилії Жаїра Болсонару під час його візиту до США.

The guy standing to Trump’s left just tested positive for coronavirus, according to Brazilian media. Fabio Wajngarten posted this photo, taken during meetings at Mar-a-Lago, five days ago. pic.twitter.com/qioU4qIlxl — Gabriel Stargardter (@gabstargardter) March 12, 2020

На фотографії, зробленій під час зустрічі з Трампом, Фабіо Вайнгартен стоїть пліч-о-пліч з президентом США.

До слова, 12 березня у Вашингтоні запровадили надзвичайний стан.

Раніше у Вашингтоні рекомендували відкласти або скасувати несуттєві масові збори до 31 березня. Також розглядають можливість дистанційного навчання.

На цей момент у Вашингтоні зафіксовано 10 випадків зараження коронавірусом.

Як повідомляє CNN, в США зафіксовано 1 272 випадки зараження коронавірусом та 38 смертей від нього.

Загалом, станом на ранок 12 березня у світі новим коронавірусом заражено вже 126 259 осіб, а кількість померлих становить 4 638.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії різко зросло кількість жертв коронавірусу. Станом на вечір 11 березня було зафіксовано 827 летальних випадків. Кількість випадків інфікування зросла на дві тисячі й при цьому перевищила 12 тисяч.

Як відомо, 11 березня ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу у світі. Останнього разу пандемія у світі оголошувалася у 2009 році, коли було зафіксовано спалах «свинячого» грипу.



