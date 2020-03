Чиновник із Бразилії, який зустрічався з Трампом, виявився хворим на коронавірус

Минулих вихідних Фабіо Вайнгартен супроводжував президента Бразилії під час його візиту до США

Бразильський чиновник Фабіо Вайнгартен, який нещодавно контактував із президентом США Дональдом Трампом, заразився коронавірусом COVID-19.

Відзначається, що в минулі вихідні Вайнгартен супроводжував президента Бразилії Жаїра Болсонару під час його візиту до США.

The guy standing to Trump’s left just tested positive for coronavirus, according to Brazilian media. Fabio Wajngarten posted this photo, taken during meetings at Mar-a-Lago, five days ago. pic.twitter.com/qioU4qIlxl