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    Трамп звернеться до нації через коронавірус

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    Трамп пообіцяє &laquo;використовувати всі повноваження федерального уряду&raquo; для боротьби з коронавірусом - Трамп звернеться до нації через коронавірус
    Трамп пообіцяє «використовувати всі повноваження федерального уряду» для боротьби з коронавірусом

    Трамп розповість про план дії для боротьби зі спалахом коронавірусу

    Президент США Дональд Трамп готує звернення до нації через спалах коронавіруса у світі.

    Про це повідомляє Daily Mail.

    Очікується, що Трамп пообіцяє «використовувати всі повноваження федерального уряду» для боротьби з коронавірусом, оскільки ВООЗ оголосила про пандемію, а також через обвал ринків.

    На тлі зростаючого спалаху Трамп оголосив про плани звернутися до нації з Білого дому в прайм-тайм.

    «Якщо ми швидко позбавимося від нього (коронавіруса, - ред.), все вирішиться само собою... Сьогодні ввечері я зроблю заяву про те, що я вирішив зробити, і що буде робити наша країна», - сказав Трамп.

    Звернення призначено на 9 вечора за місцевим часом (3 години ночі за Києвом).

    Також нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією

    Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні.

    Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

    США Дональд Трамп президент хвороби карантин ВООЗ коронавірус
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