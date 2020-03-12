Трамп звернеться до нації через коронавірус



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Трамп пообіцяє «використовувати всі повноваження федерального уряду» для боротьби з коронавірусом

Трамп розповість про план дії для боротьби зі спалахом коронавірусу

Президент США Дональд Трамп готує звернення до нації через спалах коронавіруса у світі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Очікується, що Трамп пообіцяє «використовувати всі повноваження федерального уряду» для боротьби з коронавірусом, оскільки ВООЗ оголосила про пандемію, а також через обвал ринків.

На тлі зростаючого спалаху Трамп оголосив про плани звернутися до нації з Білого дому в прайм-тайм.

«Якщо ми швидко позбавимося від нього (коронавіруса, - ред.), все вирішиться само собою... Сьогодні ввечері я зроблю заяву про те, що я вирішив зробити, і що буде робити наша країна», - сказав Трамп.

Звернення призначено на 9 вечора за місцевим часом (3 години ночі за Києвом).

Також нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією.

Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.