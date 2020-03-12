Надзвичайний стан оголосили у 24 штатах США: кількість жертв коронавірусу зросла до 37



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24 американські штати оголосили надзвичайний стан через коронавірус

Від початку спалаху на коронавірус у США захворіли понад 1,3 тисячі людей

У США кількість випадків коронавірусної інфекції зросла до 1322. Недуга забрала вже 38 життів.

Про це повідомляє CNN.

Тим часом 24 американські штати оголосили надзвичайний стан.

Серед них, зокрема Мічиган, Арізона, Нью-Мексико, Луїзіана, Арканзас, Вашингтон, Мічиган, Вермонт, Північна Кароліна, Массачусетс, Колорадо, Огайо, Іллінойс, Род-Айленд, Нью-Джерсі, Орегон, Нью-Йорк, Пенсильванія, Юта, Кентуккі, Індіана, Гаваї, Меріленд, Каліфорнія, Флорида.

Також про надзвичайну ситуацію повідомили в окрузі Колумбія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайська влада очікує повне припинення розповсюдження коронавірусу в Китаї до кінця березня. За межами провінції Хубей практично не фіксують нові випадки захворювання.

Також нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією.

Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.