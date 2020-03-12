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    У світі

    У Європі відреагували на рішення Трампа про заборону поїздок у США

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    Дональд Трамп у зверненні до нації оголосив про введення нових обмежень на поїздки з Європи, щоб боротися з поширенням коронавірусу - У Європі відреагували на рішення Трампа про заборону поїздок у США
    Дональд Трамп у зверненні до нації оголосив про введення нових обмежень на поїздки з Європи, щоб боротися з поширенням коронавірусу

    В ЄС вважали, що буде не настільки радикально

    Європейські представники приголомшені новими обмеженнями на в'їзд до США громадян європейських країн, що входять в Шенгенську зону, у зв'язку зі спалахом коронавірусу в світі. Про це повідомив телеканал CNN.

    Зокрема, бельгійський дипломат сказав телеканалу, що було відомо лише те, що з поїздками з Європи «щось станеться, але не настільки радикально».

    «Кілька європейських послів у Вашингтоні повідомили CNN, що вони не знали, що це відбудеться, незважаючи на те, що були в контакті з адміністрацією протягом останніх декількох днів», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у зверненні до нації оголосив про введення нових обмежень на поїздки з Європи, щоб боротися з поширенням коронавірусу.

    Раніше повідомлялося, що в США новим коронавірусом Covid-19 заразилися щонайменше 1 тис. осіб. За інформацією Міністерства охорони здоров'я США, від вірусу померли 30 американців.

    Додамо, що в Україні також ввели обмеження у зв'язку з загрозою зараження коронавірусом. Карантин в Україні починає діяти сьогодні і триватиме три тижні.

    США Дональд Трамп карантин
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