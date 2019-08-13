ФСБ почала вербувати українських військових через соцмережі із допомогою жінок



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Після отримання «пропозиції» від ФСБ військовослужбовець звернувся до співробітників української спецслужби та надав детальні свідчення щодо обставин свого вербування Скріншот з відео СБУ

Під час листування жінка запропонувала українському військовому здійснювати збір інформації в інтересах ФСБ за грошову винагороду

Військова контррозвідка Служби безпеки України зафіксувала численні спроби вербування представниками російських спецслужб та підконтрольних їм так званих «МГБ Д/ЛНР» українських військовослужбовців через встановлення особистих контактів у соціальних мережах під виглядом осіб жіночої статі.

Про це 13 серпня повідомляє пресцентр СБУ.

«Співробітники спецслужби, зокрема, викрили вербувальний підхід ФСБ РФ до керівника підрозділу ЗСУ, який проходить службу в районі проведення операції Об’єднаних сил. Встановлено, що через одну із соцмереж підконтрольна російським спецслужбам особа встановила та підтримувала контакти з українським військовослужбовцем. Жінка під час розвитку нібито особистих відносин дізналась про його службу в ЗСУ. Після чого намагалась отримати від офіцера інформацію військового та суспільно-політичного характеру», - розповіли в СБУ.

Зазначається, що під час листування жінка запропонувала українському військовому здійснювати збір інформації в інтересах ФСБ за грошову винагороду, особливо підкреслюючи «матеріальні переваги співробітництва зі спецслужбами Росії». Жінка наголосила, що у разі надання представникам російської сторони важливих даних, військовому буде забезпечено виїзд до РФ з можливістю отримання житла.

«Після отримання «пропозиції» військовослужбовець звернувся до співробітників української спецслужби та надав детальні свідчення щодо обставин свого вербування», - повідомили в СБУ.

Служба безпеки України звертається до українських користувачів соцмереж із проханням бути пильними.

«У разі отримання вербувальних пропозицій від іноземних спецслужб рекомендуємо звертатись до органів СБУ», - говориться у повідомленні.

Наголошується, що відповідно до ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, від кримінальної відповідальності звільняються громадяни України, які на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників не вчинили ніяких дій і добровільно заявили органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримане завдання.