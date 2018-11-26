ФСБ РФ відправила захоплені кораблі України до окупованої Керчі



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Окупаційна влада Криму порушила кримінальну справу проти кораблів ВМСУ

Співробітник прикордонного управління ФСБ в окупованому Криму Антон Лозовий заявив, що захоплені кораблі ВМСУ (Військово-морські сили України) військами РФ в Чорному морі будуть доставлені до окупованої Керчі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Лозовий заявив, що два українських катери і буксир були атаковані військами РФ «за непокору їх вимогам і небезпечне маневрування».

Окупаційна влада РФ в Криму порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 322 КК РФ (незаконне припинення кордону).

Водночас Україна втратила зв’язок з моряками після захоплення катерів російськими суднами. Тож про реальний стан поранених моряків та місцеперебування захоплених катерів Україні не відомо.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО винести окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

Наразі, за даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід.Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

Також є інформація про шестеро поранених українських військових моряків.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.