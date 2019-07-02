ФСБ Росії висунуло остаточні звинувачення полоненому українському моряку Гриценку



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Український моряк Денис Гриценко

Гриценко став дев’ятим захопленим українським моряком, кому слідство ФСБ Росії висунуло звинувачення в остаточній редакції

У Росії відбулися слідчі дії щодо полоненого українського моряка Дениса Гриценка, під час яких йому висунули обвинувачення в остаточній редакції.

Про це в понеділок повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, під час слідчих дій Гриценко і його адвокати були ознайомлені з результатом проведеної комісійної ситуаційної судової експертизи.

«Стосовно Дениса Гриценка був проведений додатковий допит, під час якого він озвучив дані, передбачені статтею 17 ІІІ Женевської конвенції. Під час допиту захист долучив завірену копію резолюції ПАРЄ 2292 від 26.06.2019 року з перекладом, в якій, згідно з пунктом 13.1, міститься вимога про звільнення 24 українських військових моряків», – вказав Полозов.

Адвокат зазначив, що Гриценко став дев’ятим захопленим українським моряком, кому слідство ФСБ Росії висунуло звинувачення в остаточній редакції.

«З початку слідчих дій у нас була можливість поспілкуватися з Денисом. Почувається він задовільно, продовжує в умовах СІЗО підтримувати себе у фізичній формі, читає книги. З радістю дізнався про одруження Віктора Беспальченка з Тетяною, передає молодим свої вітання. Денис Гриценко сподівається, що сильні світу цього зможуть знайти можливості домовитися, і всі військовополонені моряки зможуть повернутися додому до своїх близьких. Він вважає, що головне – не втрачати надію, бути сильними і працювати на позитивний результат», – розповів Полозов.

Нагадаємо, минулого тижня восьми полоненим морякам пред'явили в РФ остаточні звинувачення.

Як відомо, українським морякам, яких захопила ФСБ РФ, загрожує до шести років за ґратами.

25 червня прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія і надалі не вважає інцидент з українськими кораблями біля Керченської протоки підсудним Міжнародному трибуналу з морського права ООН.

Нагадаємо, 25 червня захоплені українські кораблі зникли з порту окупованої Керчі.

Як відомо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» та повернути їх під контроль України, а також звільнити 24 захоплених українських моряків.

Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що РФ до 25 червня повинна, відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права, звільнити військовополонених моряків.