Адвокат: восьми полоненим морякам пред'явили в РФ остаточні звинувачення



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Українські військовополонені моряки у суді

Протягом усього наступного тижня аналогічні слідчі дії будуть проводитися стосовно решти військовополонених моряків

Російські слідчі висунули восьми військовополоненим українським морякам звинувачення в остаточній редакції.

Про це повідомив координатор групи адвокатів військовополонених моряків Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook.

«В ході поточного тижня Слідче управління ФСБ Росії провело слідчі дії стосовно частини військовополонених українських моряків. Військовополоненим Євгену Семидоцькому, Юрію Будзилу, Богдану Небилиці, Володимиру Терещенку, Андрію Оприску, Андрію Драчу, Андрію Ейдеру і Сергію Попову слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції за ч. 3 ст. 322 КК РФ (незаконне перетинання державного кордону Російської Федерації, вчинене організованою групою)», - йдеться в повідомленні.

Крім того, військовополонених та їхніх адвокатів ознайомили з результатами проведення комісійної ситуаційної судової експертизи.

За словами Полозова, протягом усього наступного тижня аналогічні слідчі дії будуть проводитися стосовно решти військовополонених моряків.

«Завершення цього етапу слідчих дій означає завершення збору та процесуального закріплення доказів у рамках попереднього розслідування. Після чого настане стадія ознайомлення військовополонених та їхніх адвокатів з матеріалами кримінальної справи», - пояснив адвокат.

Він також додав, що у зв`язку із закінченням наприкінці липня строків тримання військовополонених українців під вартою, слідство заявлятиме до Лефортовського районного суду Москви клопотання про продовження строків тримання під вартою.

«Позиція захисту залишається незмінною. Захоплені військові моряки є військовополоненими і перебувають під захистом III Женевської конвенції 1949 року «Про поводження з військовополоненими», - резюмував Полозов.

Нагадаємо, українським морякам, яких захопила ФСБ РФ, загрожує до шести років за ґратами.

25 червня прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія і надалі не вважає інцидент з українськими кораблями біля Керченської протоки підсудним Міжнародному трибуналу з морського права ООН.

Нагадаємо, 25 червня захоплені українські кораблі зникли з порту окупованої Керчі.

Як відомо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» та повернути їх під контроль України, а також звільнити 24 захоплених українських моряків.

Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що РФ до 25 червня повинна, відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права, звільнити військовополонених моряків.