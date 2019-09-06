ФСБ Росії завербувала українського військового і доручила йому здійснити теракт у військовій частині на Житомирщині, - СБУ



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Наприкінці липня дезертир повернувся в Україну, але теракт не скоїв і подав заяву в правоохоронні органи

Служба безпеки України заявляє, що ФСБ Росії завербувала українського військовослужбовця і доручила йому скоїти терористичний акт у військовій частині в Бердичеві Житомирської області. Про це сказано в матеріалах суду.

Розслідування справи було розпочато наприкінці липня поточного року слідчими Управління СБУ в Житомирській області.

Встановлено, що гранатометник 26-ї окремої артилерійської бригади (військова частина А3091 в Бердичеві) 15 квітня самочинно залишив місце несення військової служби і незаконно перетнув державний кордон України з Російською Федерацією.

У Росії дезертира було затримано співробітниками ФСБ.

«Надалі під загрозою застосування щодо нього насильства підозрюваний дав згоду на співпрацю з представниками ФСБ РФ і отримав від них завдання здійснити вибух на території в/ч А3091», - сказано в матеріалах суду.

Наприкінці липня дезертир повернувся в Україну, але теракт не скоїв і подав заяву в правоохоронні органи.

СБУ почала розслідувати зв'язок підозрюваного з ФСБ.

Як повідомлялось, суд для обміну полоненими звільнив з-під варти офіцера запасу Збройних сил Олександра Ракушина, підозрюваного в роботі на ФСБ Росії.

Джерело: Українські новини