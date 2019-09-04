Через невиконання наказу трибуналу щодо моряків проти Росії можуть ввести санкції, - Геращенко



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Співголова парламентської фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко Фото: facebook.com

На думку Ірини Геращенко, наразі українській владі і дипломатії важливо активно працювати з міжнародними партнерами, аби «занепокоєння» перейшли в стадію обмежень

Через невиконання РФ наказу Міжнародного трибуналу з морського права щодо негайного звільнення військовополонених українських моряків проти Росії можуть ввести обмеження держави-сторони Конвенції з морського права на їх розсуд. Про це заявила співголова парламентської фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко у Facebook.

«25 травня трибунал з морського права прийняв рішення, що РФ має негайно звільнити військовополонених українських моряків і кораблі і протягом місяця прозвітувати про виконання. На жаль, РФ проігнорувала цей вердикт, натомість, за підтримки Франції і Німеччини, 25 червня повернулася у ПАРЄ. А українські моряки залишилися в Лефортово. Невиконання РФ наказу трибуналу може стати підставою для введення обмежень для РФ. Обмеження вводяться державами-сторонами конвенції на їх розсуд. І тут дуже цікаво, чи наважаться наші європейські партнери вводити обмеження проти РФ, чи і надалі будуть обмежуватися занепокоєнням», - зазначила Геращенко.

На її думку, наразі українській владі і дипломатії важливо активно працювати з міжнародними партнерами, аби «занепокоєння» перейшли в стадію обмежень.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу», які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

25 травня в Гамбурзі була оголошена постанова Міжнародного трибуналу з морського права у справі захоплених Росією українських моряків. Відповідно до нього, Росію зобов’язали звільнити три українські кораблі — «Бердянськ», «Яни Капу» і «Нікополь» — і 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України.