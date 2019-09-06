Суд випустив з СІЗО підозрюваного у держзраді офіцера запасу ЗСУ



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9 травня 2019 року Олександра Ракушина затримали

Прокурор підтримав клопотання захисту про зміну запобіжного заходу

Суд відпустив з-під варти підозрюваного у державній зраді офіцера запасу ЗСУ Олександра Ракушина, який раніше погоджувався, щоб його обміняли на українських в'язнів у Росії.

Про це повідомив УП адвокат Родіон Пугач

«Він висловлював представникам ООН таке бажання – щоб приймати участь в обміні, якщо такий обмін буде», - сказав захисник.

Адвокат додав, що не може коментувати, чи внесений його підзахисний до списків на обмін, бо сам їх не бачив.

Зазначається, що 21 серпня Приморський районний суд Одеси задовольнив клопотання захисту Ракушина і змінив запобіжний.

З травня 2019 року, після затриманння, чоловік перебував під вартою. Тепер його відпустили з-під арешту і зобов’язали прибувати до правоохоронців за кожною вимогою, повідомляти про зміну місця проживання та роботи і утримуватись від спілкування зі свідками.

Також ексвійськовому повернули паспорт громадянина і закордонний.

При цьому прокурор підтримав клопотання захисту. Аргументація прокуратури у рішенні не викладена.

За версією слідства, Ракушин був «незадоволений діяльністю діючої влади України та своїм фінансовим (матеріальним) становищем» і з 2014 року періодично відвідував окуповану територію Донецької області та територію Росії.

Там він нібито спілкувався зі співробітником Федеральної служби безпеки Росії і погодився стати агентом відомства.

Ракушин отримав завдання на пошук та подальшу передачу інформації, яка може зашкодити державній безпеці України, а також на вербування інших осіб до роботи на ФСБ РФ.

Отриману інформацію чоловік нібито мав передавати керівництву бойовиків на Донеччині.

Наприкінці 2018 – на початку 2019 року Ракушин вербував свого знайомого – співробітника Служби безпеки, завданням якого мало бути збирання таємних даних. За це есбівцю пообіцяли 15 тисяч гривень.

9 травня 2019 року Ракушина затримали. З того часу він перебував під вартою.

Як писав «Главком», у четвер, 5 вересня, Київський апеляційний суд під особисте зобов'язання випустив з-під варти колишнього бойовика терористичної організації «ДНР» Володимира Цемаха, який є фігурантом справи про катастрофу рейсу MH17.

У Росії заявили про включення Цемаха до списків на обмін.