Фукс вийшов з наглядової ради скандального проєкту в Бабиному Яру

Наразі Павло Фукс збирається зосередитися на суді з РНБО

Підсанкційний підприємець Павло Фукс тимчасово залишає посаду члена Наглядової ради меморіального комплексу «Бабин Яр». Така заява оприлюднена ним у телеграмі.

«Я хочу заявити про призупинення своїх повноважень і виходжу з Наглядової ради меморіалу доти, доки не зніму з себе ці необґрунтовані звинувачення в судовому порядку», - сказав бізнесмен.

Як наголосив Фукс, це потрібно «щоб не ускладнювати і без того непросту роботу зі створення меморіального комплексу».

Також він заперечує свою причетність до компанії, зазначеної в рішенні РНБО.

18 червня Рада нацбезпеки і оборони України впровадила санкції проти Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

Фукс, своєю чергою, пообіцяв РНБО судовий позов у відповідь.

В минулому Фукс був дуже близьким до покійного нині міського голови Харкова, регіонала Геннадія Кернеса.

Єврейська громада України називає проєкт, до якого причетний Фукс, а також російські олігархи з оточення Володимира Путіна, приватним, небезпечним й таким, що загрожує міжнаціональному діалогу та суспільній злагоді.

При цьому ініціатива усіляко підтримується Офісом президента України Володимира Зеленського.

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