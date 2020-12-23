Стало відомо, як розподілять спадок Кернеса

Фукс припускає, що коронавірусом Кернеса заразила хатня працівниця

Геннадій Кернес залишив заповіт, у якому фігурують дружина й троє його дітей. За словами близького друга Павла Фукса, колишній очільник Харкова розділив майно між Оксаною й Родіоном Гайсинськими, Кирилом Кернесом і Даниїлом Приваловим у відповідній послідовності, пише «Страна».

«Ніхто не залишився обділеним. На першому місці Оксана й Родіон, які були поруч із ним до останньої хвилини життя. Потім Кирило й Даниїл. Він говорив, що Родіон його любить більше за всіх. Родіон від нього не відходив», – пояснив Фукс.

Також він розповів, що у Кернеса є 11-літня донька Соня, яка проживає з мамою в Лондоні.

За словами бізнесмена, останні кілька місяців Кернес не думав про смерть, але в останні дні став розуміти, що вмирає. Фукс додав, що під час перебування в «Шаріте» мер Харкова не дозволяв себе фотографувати й знімати на відео, самотність у лікарні переживав важко й просив забрати до Харкова.

«Він говорив: «Заберіть мене. Я готовий померти в літаку! У Харкові!«. Лише б не залишатися одному. Спочатку пускали до нього всього на годину, потім на дві. Він у реанімації лежав. І це «Шаріте», а не те, що в нас: «А давай ми приїдемо о третій ночі? І поїхали». А це «Шаріте». Там усе чітко, за правилами», – згадав Фукс.

Бізнесмен припускає, що коронавірусом Кернеса заразила хатня працівниця. Незважаючи на те, що в жінки був кашель, вона продовжувала працювати з мером, який не боявся підхопити хворобу.

У середу, 23 грудня, в Харківському національному академічному театрі опери та балету проходить відкрита церемонія прощання з мером Геннадієм Кернесом. Перед входом до ХНАТОБ зібралася черга з кількох тисяч громадян. Люди несуть квіти до труни із мером.Перед тим Кернеса відспівали в Благовіщенському соборі.

Після прощання Кернеса поховають на харківському кладовищі №2 на алеї почесних громадян.

61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований з коронавірусом.