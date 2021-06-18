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    «Данілов все придумав, це помства»: олігарх Фукс зібрався до суду через санкції

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    Олігарх Павло Фукс 18 червня опинився у санкційному списку РНБО - «Данілов все придумав, це помства»: олігарх Фукс зібрався до суду через санкції
    Олігарх Павло Фукс 18 червня опинився у санкційному списку РНБО
    Фото: УП

    Олігарх запевнив, що «буде боротися за своє ім'я і обов'язково подасть в суд»

    Олігарх Павло Фукс назвав введені РНБО 18 червня санкції проти нього помстою секретаря відомства Олексія Данілова та збирається подати на нього в суд, а також на рішення щодо санкцій. Про це Фукс сказав в ефірі каналу «Україна 24».

    «Данілов, ви знаєте, є членом фракції партії «Яблуко», в якій його давній партнер Михайло Бродський працює, вони там разом в цій партії. Це явно помста Данілова особисто, він, напевно, ввів в оману президента і інших людей, які приймали таке рішення. Від себе я хочу сказати, що я громадянин України, який платить податки, великі податки. Я, безумовно, буду боротися за своє ім'я, і я обов'язково подам в суд і на це рішення, і особисто на цю людину (Данілова, – ред.)», – заявив олігарх.

    За його словами, «Данілов придумав, все брехня».

    У Telegram Фукс додав, що не мав і не має ніякого відношення до компанії «Голден Деррік». За його словами, це легко перевірити.

    Як відомо, Рада нацбезпеки і оборони України 18 червня запровадила санкції проти олігархів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Санкції проти Фірташа пов'язані з його участю у титановому бізнесі, а проти Фукса – через отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

    Також у санкційному списку опинилися двоє росіян з держкорпорації «Ростех», один з яких є близьким соратником Володимира Путіна.

    До слова, 18 червня РНБО запровадила санкції проти розробників вірусу NotPetya.

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    Теги: суд РНБО санкції олігархи політика Україна Михайло Бродський Олексій Данілов Павло Фукс
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    «Данілов все придумав, це помства»: олігарх Фукс зібрався до суду через санкції