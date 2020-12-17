«Дуже дивно все». Друг Кернеса розповів про обставини смерті мера Харкова

Кернес останнім часом мав гарне самопочуття, ─ Фукс

Бізнесмен Павло Фукс розповів, що мер Харкова Геннадій Кернес останнім часом мав гарне самопочуття і лікарі в берлінській клініці «Шаріте» хотіли вже відправляти його додому. Про це Фукс сказав в ефірі телеканалу «Україна 24». розповів про обставини смерті Геннадія Кернеса.

«Вранці зателефонувала дружина Кернеса, сказала, що її викликали до лікарні вночі. Вночі мій друг пішов з життя, людина, з якою я дружив 30 років, ми не просто знайомі. Всі в шоці, звичайно. Але це життя ... що робити. Причому дуже дивно все. Він був в дуже хорошому стані, вже лікарі хотіли відправляти його, але ускладнення дало на нирки, і коли нирки перестали працювати, ситуація змінилася. Треба далі жити ... І діти, і дружина, що робити ─ треба далі жити», ─ заявив бізнесмен.

Він підкреслив, що це велика втрата для Харкова, оскільки в місті Геннадій Кернес користувався великою популярністю.

«Слава Богу, є люди, з якими він працював, які, коли він уже хворів, керували містом. Для харків'ян нічого не зміниться. Вся команда Геннадія Адольфовича залишається працювати, всі будуть продовжувати його курс. Думаю, все повинно бути нормально. Кілька останніх днів я переживав, бо я з ним не розмовляв, а так ми спілкувалися щодня. Він питав, розмовляв, дзвонив, давав команди Терехову, у мене перепитував ─ нормальний був звичайний діалог, як завжди. А тут після нирок ... ці три дні ... я переживав», ─ зазначив Фукс.

Нагадаємо, у ніч на 17 грудня у берлінській клініці Charite помер Геннадій Кернес.

Він обіймав посаду мера Харкова з 2010 року, а 9 грудня 2020-го знову отримав повноваження міського голови на першій сесії новообраної Харківської міської ради. Його оголосили мером без приведення до присяги.

У зв'язку зі смертю Кернеса 17, 18 та 19-те грудня оголошені днями жалоби в Харкові. У ці дні буде приспущений державний прапор України та прапори міста Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях. Також скасовуються усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.