«Газпром» цьогоріч може вийти на рекорд експорту газу в Європу - ЗМІ

Завадити цьому може скраплений газ і перехід на вугілля

Російське видання «Коммерсантъ» повідомляє про те, що в квітні 2018 року були збережені масштаби постачання газу із РФ в країни далекого зарубіжжя. [READ_MORE] Всього за минулий місяць іноземним клієнтам було надано 15,9 млрд м3 газу. Всього за перші чотири місяці було експортовано 70,3 млрд м3 газу або на 6,3% більше чим в



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Завадити цьому може скраплений газ і перехід на вугілля

Російське видання «Коммерсантъ» повідомляє про те, що в квітні 2018 року були збережені масштаби постачання газу із РФ в країни далекого зарубіжжя.

Всього за минулий місяць іноземним клієнтам було надано 15,9 млрд м3 газу. Всього за перші чотири місяці було експортовано 70,3 млрд м3 газу або на 6,3% більше чим в попередньому році.

В перерахунку на 2018 рік мова йде про постачання більше 200 млрд м3 газу – в 2017 році цей показник склав 194 млрд м3 газу. Збільшенню росту поставок сприяли проблеми із експортом в Норвегії і Алжирі. В Норвегії були проблеми на родовищі Skarv, а також проводилися ремонтні роботи на газопроводах. Постачання із Алжиру в Італію впало на 25% через дорожчу вартість порівняно із російським газом.

Експорт газу із Лівії в Італію по газогону Greenstream теж фактично припинився. Паралельно із цим холодний березень призвів до рекордного зменшення запасів газу в Європі до 27,5 млрд. м3 , що на 6,2 млрд. м3 менше чим в травні 2018 року. Окрім того додатковим фактором, який збільшуватиме попит на газ із РФ є зменшення видобування на родовищі Гронінген в Нідерландах.

Проте зменшення протягом літа різниці між ціною на скраплений газ, який іде в Азію, і спотовими цінами на газ в Європі може привести до появи на європейському ринку більшої маси скрапленого газу. Паралельно із цим ріст цін на газ може привести до швидшого переходу на вугілля для електрогенерації. Такий сценарій повторювався в 2012-2014 роках.