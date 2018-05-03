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    У Німеччині стартувало будівництво «Північного потоку-2»

    В місті Лубмін розпочали роботи з викопування котловану і закладки фундаменту для газової приймальної станції
    У Німеччині розпочато будівництво німецького ділянки спірного газопроводу «Північний потік-2». Про це у четвер, 3 травня, повідомив представник компанії Nord Stream (дочки російського «Газпрому») в інтерв'ю агентству dpa. Він заявив, що на наземному стикувальному пункті майбутнього газопроводу в місті Лубмін у федеральній
    • Сьогодні, 14:10
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    Фото: dpa

    В місті Лубмін розпочали роботи з викопування котловану і закладки фундаменту для газової приймальної станції

    У Німеччині розпочато будівництво німецького ділянки спірного газопроводу «Північний потік-2».

    Про це у четвер, 3 травня, повідомив представник компанії Nord Stream (дочки російського «Газпрому») в інтерв'ю агентству dpa.

    Він заявив, що на наземному стикувальному пункті майбутнього газопроводу в місті Лубмін у федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія на площі близько шести гектарів розпочаті роботи з викопування котловану і закладки фундаменту для газової приймальної станції, а також будівлі техобслуговування.

    Представник компанії Nord Stream зазначив, що роботи ведуться відповідно до встановленого графіка.

    Крім Німеччини, будівництво 1200-кілометрового газопроводу схвалила Фінляндія. Дозволи від Швеції, Росії та Данії на реалізацію проекту вартістю 9 млрд євро ще не отримані.

    Цим газопроводом з кінця 2019 року планується постачати з Росії в ФРН близько 55 млрд кубометрів газу в рік.

    Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що проект «Північний потік-2» не може бути реалізований без збереження України як країни-транзитера.

    Джерело: DW

    Росія газ Німеччина Газпром будівництво
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