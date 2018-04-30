Експерт пояснив, чому Європа попри небезпеку продовжує мати діло з «Газпромом»

На думку експерта, Єврокомісія мала би з самого початку зайняти позицію неприйнятності проекту «Північний потік-2» для Європейського союзу

У Єврокомісії немає механізмів, щоб зупинити будівництво трубопроводу «Північний потік-2». Як зазначає президент центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар, «Газпром» успішно все нейтралізував». На цьому експерт наголосив у інтерв’ю «Главкому». За його словами, Єврокомісія



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Михайло Гончар

На думку експерта, Єврокомісія мала би з самого початку зайняти позицію неприйнятності проекту «Північний потік-2» для Європейського союзу

У Єврокомісії немає механізмів, щоб зупинити будівництво трубопроводу «Північний потік-2». Як зазначає президент центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар, «Газпром» успішно все нейтралізував». На цьому експерт наголосив у інтерв’ю «Главкому».

За його словами, Єврокомісія мала би з самого початку зайняти позицію неприйнятності цього проекту для Європейського союзу, оскільки проект не відповідає основному, триєдиному критерію – диверсифікації джерел, маршрутів і постачальників.

«Але Єврокомісія не могла цього зробити через одну просту причину – німецьке засилля в коридорах влади в Брюсселі, - пояснює Гончар. - Попри те, що єврокомісар з питань енергетики і кліматичних змін Мігель Каньєте - проти, віце-президент Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович – проти. Європарламент – проти. А юридична служба Ради ЄС говорить, що Європейська комісія не має втручатися в суто бізнесовий проект групи приватних компаній і вона на це не має мандату від Ради ЄС».

Як зазначає Гончар, Німеччина не зважає на інтереси Польщі, країн Балтії, які проти цього будівництва, і давно трансформує Європейський союз під себе: вона просто, коли потрібно, в м’якій формі, а коли і в брутальній, ігнорує позиції країн-членів ЄС. «Німеччина – це найбільша економіка Європейського союзу і одна з небагатьох, яка є донором бюджету ЄС. У кожної країни-члена ЄС, а особливо у країн Центрально-Східної Європи Німеччина – основний партнер. Не тільки торговельний, а й у багатьох інших сферах, включаючи політичну», - додав експерт.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що проект «Північний потік-2» не може бути реалізований без збереження України як країни-транзитера.

Також відомо, що «Газпром» 30 квітня повідомив про завершення будівництва першої нитки «Турецького потоку».

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