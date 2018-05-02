Україна збільшила імпорт газу зі Словаччини майже втричі

Заявка на імпорт газу зі Словаччини на 1 і 2 травня становить майже 30,9 млн кубометрів на добу

Україна з 1 травня збільшила імпорт природного газу зі Словаччини більш ніж утричі - до 30,9 млн кубометрів. Про це свідчать дані компанії Eustream. Так, заявка на імпорт газу зі Словаччини на 1 і 2 травня становить майже 30,9 млн кубометрів на добу, тоді як у кінці квітня імпорт газу по словацькому коридору не перевищував 10,1 млн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заявка на імпорт газу зі Словаччини на 1 і 2 травня становить майже 30,9 млн кубометрів на добу

Україна з 1 травня збільшила імпорт природного газу зі Словаччини більш ніж утричі - до 30,9 млн кубометрів. Про це свідчать дані компанії Eustream.

Так, заявка на імпорт газу зі Словаччини на 1 і 2 травня становить майже 30,9 млн кубометрів на добу, тоді як у кінці квітня імпорт газу по словацькому коридору не перевищував 10,1 млн кубометрів. При цьому імпорт газу з Угорщини зберігається на рівні 2 млн кубометрів на добу, з Польщі - на рівні 1,5 млн.

В цілому, за даними Укртрансгазу, в першому кварталі 2018 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, Україна скоротила імпорт газу на 56,9% - до 1,8 млрд кубометрів. Найбільші обсяги газу (1,3 млрд кубів) були імпортовані по Словацькому газотранспортному коридору.