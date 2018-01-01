Генерал США: американська зброя здатна суттєво вплинути на ситуацію на Донбасі

На думку військового, росіяни будуть зважати на те, де на Донбасі може знаходитися американське озброєння

Новітня летальна зброя, передана США Україні, здатна суттєво вплинути на ситуації на Донбасі. Таку думку під час виступу у Вашингтоні висловив колишній командувач силами США в Європі (2014-2017) генерал Бен Годжес. «Це озброєння здатне вплинути на ситуацію. Росіяни, сепаратисти будуть зважати на те, де може знаходитися це озброєння у той чи



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Генерал Бен Годжес

На думку військового, росіяни будуть зважати на те, де на Донбасі може знаходитися американське озброєння

Новітня летальна зброя, передана США Україні, здатна суттєво вплинути на ситуації на Донбасі.

Таку думку під час виступу у Вашингтоні висловив колишній командувач силами США в Європі (2014-2017) генерал Бен Годжес.

«Це озброєння здатне вплинути на ситуацію. Росіяни, сепаратисти будуть зважати на те, де може знаходитися це озброєння у той чи інший момент», - цитує Годжеса «Укрінформ».

При цьому він наголосив, що йдеться не про тисячі одиниць, а значно менше.

Годжес додав, що значна попередня дипломатична робота дозволила уникнути розбрату серед членів НАТО через одностороннє рішення США.

«Я не побачив з боку Росії чи європейців значної реакції на передачу Україні американської зброї. Особисто мені це говорить про те, що наш спеціальний представник по Україні Волкер провів прекрасну роботу із ЄС та РФ. Єдність НАТО не порушена цим рішенням і це позитивно», - підсумував він.

Нагадаємо, екс-віце-президент США Джо Байден назвав правильним і мудрим рішення нинішньої адміністрації Білого дому надати Україні оборонне озброєння, оскільки це збільшить ціну агресії для Кремля.

До слова, в The Wall Street Journal вважають, що надання Америкою Україні летальної зброї повернуло РФ за стіл переговорів.