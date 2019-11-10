Генконсул України в Любліні заявив про серйозну перемогу у справі Мазура



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Ігор Мазур і генконсул України дали пресконференцію Фото: Укринформ

Мазур, який упродовж судового процесу перебуватиме на території генконсульства України в Любліні, зможе залишати територію диппредставництва лише у супроводі консула

Взяття на поруки українськими дипломатами учасника АТО Ігоря Мазура, затриманого польськими прикордонниками на підставі запиту Росії в Інтерпол, є серйозною перемогою української сторони.

Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк.

«Це дуже серйозна перемога, оскільки сьогодні ми фактично звільнили Ігоря Мазура. Це означає, що відбуватиметься судовий процес, але він буде вільний. Якби сьогодні ми його не звільнили, то його б арештували, він сидів би в СІЗО, і це тривало б півроку-рік», - заявив Павлюк.

За його словами, наступним кроком буде очищення Мазура від звинувачень і його повернення в Україну.

Павлюк зазначив, що Мазур, який упродовж судового процесу перебуватиме на території генконсульства України в Любліні, зможе залишати територію диппредставництва лише у супроводі консула.

«Робота тільки почалася, це лише перший кро», - резюмував він.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що ветерана АТО Ігора Мазура відпустили на поруки генерального консула України в Любліні, і на час очікування та розгляду екстрадиційного запиту він буде проживати в Генконсульстві України.

Як відомо, сьогодні зранку Мазура доправили у відділ Окружної прокуратури польського Холм для допиту.

Працівник Секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини ветеран АТО Ігор Мазур був затриманий 9 листопада у пункті пропуску «Дорогуськ» у Польщі на підставі запиту Росії в Інтерпол.

За інформацією Мінветеранів, до Польщі він їхав на запрошення польського ексвіцеспікера.

Мазур був керівником »Правого сектора» Київщини і начальником штабу 24-ї сотні Самооборони Майдану під час Революції гідності. З травня 2014 перебував у зоні АТО. У квітні 2015-го він став офіцером Збройних сил України – командиром роти, заступником начальника штабу розвідувального батальйону в Секторі «М». У листопаді 2016 року, після демобілізації, Мазура призначили заступником голови партії УНА-УНСО і заступником головного командира Української націоналістичної самооборони.