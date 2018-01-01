  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Генпрокуратура готує клопотання про зміну запобіжного заходу Гужві

    Гужва не з'являвся на виклики ГПУ і на судові засідання
    Генеральна прокуратура України готує клопотання до суду про застосування суворішого запобіжного заходу щодо головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужви, який виїхав до Австрії. Про це повідомляє прес-служба ГПУ. «Підозрюваному та захисникам 20.09.2017 фактично повідомлено про закінчення досудового розслідування і
    • Сьогодні, 18:37
    • Розсилка
    <span>Редактор &laquo;Страна.ua&raquo; Ігор Гужва виїхав до Австрії</span>
    Редактор «Страна.ua» Ігор Гужва виїхав до Австрії

    Гужва не з'являвся на виклики ГПУ і на судові засідання

    Генеральна прокуратура України готує клопотання до суду про застосування суворішого запобіжного заходу щодо головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужви, який виїхав до Австрії. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

    «Підозрюваному та захисникам 20.09.2017 фактично повідомлено про закінчення досудового розслідування і відкриття стороні захисту матеріалів досудового розслідування, тобто за 4 доби до закінчення 3-х місячного строку слідства. У зв’язку з неявкою підозрюваного та його захисників для ознайомлення з матеріалами, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.11.2017 в порядку ч. 10 ст. 290 КПК України задоволено клопотання сторони обвинувачення та визначено строк підозрюваному та його захисникам для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 27.12.2017. За спливом зазначеного строку 29.12.2017 у кримінальному провадженні складено та погоджено обвинувальний акт», - інформують у ГПУ.

    Читайте також

    Прокуратура повідомляє, що Гужву 29 грудня 2017 року викликано для вручення обвинувального акту на 10.01.2018. Однак він не з’являвся на виклики, мотивуючи це поганим станом здоров’я.

    «У подальшому, 12.01.2018 прокурором у провадженні здійснено виїзд до Шевченківського районного суду м. Києва для вручення обвинувального акту до початку судового засідання в іншому кримінальному провадженні відносно директора ТОВ «Вісті Мас-Медіа» за ч. 3 ст. 212 КК України. Однак він знову не з’явився до суду з причин перебування на лікарняному», - повідомляє ГПУ.

    В той же день, тобто 12 січня, прокурором були здійснені повторні виклики його захисників на 16 і 22 січня.

    При цьому Генпрокуратура зауважує, що відповідно до положень кримінального процесуального законодавства, станом на сьогоднішній день відносно підозрюваного продовжує діяти обраний судом запобіжний захід у вигляді внесеної ним застави. «Крім того, Шевченківським районним судом м. Києва здійснюється судовий розгляд у кримінальному провадженні за обвинуваченням директора ТОВ «Вісті Мас-Медіа» у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України», - додали в ГПУ.

    Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні Гужві також було обрано запобіжний захід – заставу в розмірі 1 млн грн, яку внесено на рахунок суду.

    «В ході судового розгляду прокурором подано клопотання до суду в частині покладення на обвинуваченого додаткових обов’язків, у тому числі здати на зберігання три паспорти для виїзду за кордон. Однак, рішенням Шевченківського районного суду м. Києва в клопотанні прокурора про обмеження в користуванні обвинуваченим закордонними паспортами відмовлено», - зазначають у ГПУ.

    «У подальшому прокурором 08.12.2017 під час обвинувальної промови, тобто на завершальній стадії судового розгляду, подано клопотання про залишення раніше обраного йому запобіжного заходу (обов’язків не відбувати за межі Києва) в силі, проте обвинувачений, зловживаючи наявними процесуальними правами шляхом надання в судові засідання медичних довідок про стан здоров’я та неможливість явки в суд на цій підставі, обмежив право суду на розгляд клопотань прокурора щодо обрання стосовно обвинуваченого додаткових запобіжних заходів», - інформує Генпрокуратура.

    «Зважаючи на викладене, та враховуючи, що директор ТОВ «Вісті Мас-Медіа» свідомо затягував розгляд судом кримінальних проваджень стосовно нього, прокурором готується клопотання до суду щодо звернення застави в дохід держави та зміни запобіжного заходу на більш суворий», - заявляє ГПУ.

    Раніше повідомлялося, що головний редактор інтернет-видання «Страна.ua» Ігор Гужва виїхав до Відня і попросив політичного притулку у влади Австрійської республіки. 

    Нардеп Ігор Мосійчук звернувся до генерального прокурора Юрія Луценка, щоб повідомити про злочин. На його думку, прокурор і слідчий у справі Гужви винні у тому, що головний редактор видання «Страна.юа» зміг виїхати до Австрії.

     

    Читайте також
    суд Генпрокуратура розслідування Ігор Гужва
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ