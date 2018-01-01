Генпрокуратура готує клопотання про зміну запобіжного заходу Гужві

Гужва не з'являвся на виклики ГПУ і на судові засідання

Генеральна прокуратура України готує клопотання до суду про застосування суворішого запобіжного заходу щодо головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужви, який виїхав до Австрії. Про це повідомляє прес-служба ГПУ. «Підозрюваному та захисникам 20.09.2017 фактично повідомлено про закінчення досудового розслідування і



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Редактор «Страна.ua» Ігор Гужва виїхав до Австрії

Гужва не з'являвся на виклики ГПУ і на судові засідання

Генеральна прокуратура України готує клопотання до суду про застосування суворішого запобіжного заходу щодо головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужви, який виїхав до Австрії. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

«Підозрюваному та захисникам 20.09.2017 фактично повідомлено про закінчення досудового розслідування і відкриття стороні захисту матеріалів досудового розслідування, тобто за 4 доби до закінчення 3-х місячного строку слідства. У зв’язку з неявкою підозрюваного та його захисників для ознайомлення з матеріалами, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.11.2017 в порядку ч. 10 ст. 290 КПК України задоволено клопотання сторони обвинувачення та визначено строк підозрюваному та його захисникам для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 27.12.2017. За спливом зазначеного строку 29.12.2017 у кримінальному провадженні складено та погоджено обвинувальний акт», - інформують у ГПУ.

Прокуратура повідомляє, що Гужву 29 грудня 2017 року викликано для вручення обвинувального акту на 10.01.2018. Однак він не з’являвся на виклики, мотивуючи це поганим станом здоров’я.

«У подальшому, 12.01.2018 прокурором у провадженні здійснено виїзд до Шевченківського районного суду м. Києва для вручення обвинувального акту до початку судового засідання в іншому кримінальному провадженні відносно директора ТОВ «Вісті Мас-Медіа» за ч. 3 ст. 212 КК України. Однак він знову не з’явився до суду з причин перебування на лікарняному», - повідомляє ГПУ.

В той же день, тобто 12 січня, прокурором були здійснені повторні виклики його захисників на 16 і 22 січня.

При цьому Генпрокуратура зауважує, що відповідно до положень кримінального процесуального законодавства, станом на сьогоднішній день відносно підозрюваного продовжує діяти обраний судом запобіжний захід у вигляді внесеної ним застави. «Крім того, Шевченківським районним судом м. Києва здійснюється судовий розгляд у кримінальному провадженні за обвинуваченням директора ТОВ «Вісті Мас-Медіа» у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України», - додали в ГПУ.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні Гужві також було обрано запобіжний захід – заставу в розмірі 1 млн грн, яку внесено на рахунок суду.

«В ході судового розгляду прокурором подано клопотання до суду в частині покладення на обвинуваченого додаткових обов’язків, у тому числі здати на зберігання три паспорти для виїзду за кордон. Однак, рішенням Шевченківського районного суду м. Києва в клопотанні прокурора про обмеження в користуванні обвинуваченим закордонними паспортами відмовлено», - зазначають у ГПУ.

«У подальшому прокурором 08.12.2017 під час обвинувальної промови, тобто на завершальній стадії судового розгляду, подано клопотання про залишення раніше обраного йому запобіжного заходу (обов’язків не відбувати за межі Києва) в силі, проте обвинувачений, зловживаючи наявними процесуальними правами шляхом надання в судові засідання медичних довідок про стан здоров’я та неможливість явки в суд на цій підставі, обмежив право суду на розгляд клопотань прокурора щодо обрання стосовно обвинуваченого додаткових запобіжних заходів», - інформує Генпрокуратура.

«Зважаючи на викладене, та враховуючи, що директор ТОВ «Вісті Мас-Медіа» свідомо затягував розгляд судом кримінальних проваджень стосовно нього, прокурором готується клопотання до суду щодо звернення застави в дохід держави та зміни запобіжного заходу на більш суворий», - заявляє ГПУ.

Раніше повідомлялося, що головний редактор інтернет-видання «Страна.ua» Ігор Гужва виїхав до Відня і попросив політичного притулку у влади Австрійської республіки.

Нардеп Ігор Мосійчук звернувся до генерального прокурора Юрія Луценка, щоб повідомити про злочин. На його думку, прокурор і слідчий у справі Гужви винні у тому, що головний редактор видання «Страна.юа» зміг виїхати до Австрії.