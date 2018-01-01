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    Мосійчук звинуватив Генпрокуратуру у втечі Гужви

    Гужва попросив політичний притулок у Австрії
    Народний депутат України Ігор Мосійчук звернувся до генерального прокурора Юрія Луценка, щоб повідомити про злочин. На його думку, прокурор і слідчий у справі Гужви винні у тому, що головний редактор видання «Страна.юа» Ігор Гужва зміг виїхати до Австрії. «Звернувся на ім’я генерального прокурора Юрія Луценка з
    • Сьогодні, 17:13
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    Ігор Мосійчук
    Ігор Мосійчук

    Гужва попросив політичний притулок у Австрії

    Народний депутат України Ігор Мосійчук звернувся до генерального прокурора Юрія Луценка, щоб повідомити про злочин. На його думку, прокурор і слідчий у справі Гужви винні у тому, що головний редактор видання «Страна.юа» Ігор Гужва зміг виїхати до Австрії.

    «Звернувся на ім’я генерального прокурора Юрія Луценка з повідомленням про злочин, що, на моє тверде переконання, вчинили процесуальний керівник та слідчий у справі редактора інтернет-видання «Страна» Ігоря Гужви, з вини яких цей колаборант зміг безперешкодно втекти з України», - написав нардеп на своїй сторінці у соцмережі Facebook, додавши фото свого звернення.

    У зверненні Мосійчук наголошує, що слідчий і прокурор навмисне допустили службову недбалість.

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    Мосійчук звинуватив Генпрокуратуру у втечі Гужви
    Мосійчук звинуватив Генпрокуратуру у втечі Гужви

    Раніше повідомлялося, що головний редактор інтернет-видання «Страна.ua» Ігор Гужва виїхав до Відня і попросив політичного притулку у влади Австрійської республіки. 

    Нагадаємо, 22 червня співробітники Нацполіції прийшли з обшуками до редакції інтернет-видання «Страна.ua».

    Після цього генпрокурор Юрій Луценко заявив, що поліція затримала головного редактора «Страна.ua» Ігоря Гужву за хабарництво.

    За інформацією генпрокурора, головний редактор вимагав $10 тис. за нерозміщення на сайті компромату на чинного політика.

    Головний редактор видання «Страна.ua» Ігор Гужва визнав, що йому пропонували $20 тисяч. Він заявив, що кримінальну справу проти видання сфальсифіковано. За його словами, це сталося після критичної публікації про нардепа з фракції Радикальної партії Дмитра Лінька.

    Шевченківський районний суд арештував головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужву строком на 60 діб з можливістю внесення застави 544 тис. грн. Прокуратура оскаржуватиме рішення суду в частині розміру застави.

    27 червня Гужва вийшов із Лук'янівського СІЗО.

    У серпні видання повідомило про нові обшуки в редакції та квартирах журналістів з боку СБУ.

    Як відомо, СБУ знайшла в офісі видання Гужви секретні дані Міноборони.

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