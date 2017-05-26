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    Генпрокуратура каже, що санкції проти поплічників Януковича стануть непотрібними

    Генпрокуратура готується до скасування Європою санкцій проти поплічників Януковича
    Скорочення списку санкцій Євросоюзу колишніх високопоставлених чиновників України може спричинити складності у виявленні нових активів і іміджеві втрати для країни, але в цілому правоохоронні органи України близькі до точки скасування необхідності режиму санкцій. «Ми розраховуємо на прийняття в першій декаді березня рішення Ради ЄС про
    • Сьогодні, 12:34
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    Генпрокуратура готується до скасування Європою санкцій проти поплічників Януковича

    Скорочення списку санкцій Євросоюзу колишніх високопоставлених чиновників України може спричинити складності у виявленні нових активів і іміджеві втрати для країни, але в цілому правоохоронні органи України близькі до точки скасування необхідності режиму санкцій.

    «Ми розраховуємо на прийняття в першій декаді березня рішення Ради ЄС про продовження санкцій за списком», - розповів заступник генерального прокурора України Євген Єнін в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

    Він не став називати прізвища колишніх високопоставлених чиновників України, які можуть зникнути з списку санкцій, пославшись на те, що консультації проходять в закритому режимі.

    «Сьогодні ми можемо говорити про наявність в списку санкцій так званої «групи ризику». Вона існує, і ми дуже добре знаємо про це і ставимо певні питання перед керівниками органів слідства, які вже чотири роки розслідують зазначені кримінальні провадження», - сказав заступник генпрокурора.

    Крім того, за його словами, при скороченні списку мова йде і про іміджеві втрати для України, яка свого часу подала перелік осіб для введення обмежувальних заходів, а зараз не може підтвердити його обґрунтованість.

    Разом з тим, як пояснив Єнін, природа санкцій полягає в їх допоміжній ролі, і вони не можуть тривати в часі нескінченно.

    «В принципі на сьогоднішній день ми близькі до тієї точки, коли необхідність для українського слідства в збереженні режиму санкції фактично відпаде, і тимчасові ліміти, які є в розпорядженні європейських партнерів, будуть вичерпані», - підкреслив заступник генпрокурора.

    Саме тому, за словами Єніна, генпрокурор наполягає на необхідності завершення найбільш резонансних кримінальних проваджень до кінця цього року.

    Як повідомлялося, 22 лютого видання «Європейська правда» з посиланням на прес-службу Європейського суду (Люксембург) повідомило, що суд ухвалив рішення про незаконність останньої хвилі санкцій, введених Радою ЄС у 2017 році по відношенню до позафракційного народного депутата України Сергія Клюєва.

    Рішення було винесено за скаргою, поданою Клюєвим в 2015 році і стосувалася хвилі санкцій, яка діяла до березня 2016 року. У рішенні суд ЄС зазначив, що Рада ЄС, вводячи санкції, повинна була перевірити, наскільки обґрунтованими є звинувачення на адресу конкретних осіб, а в даному випадку є підстави для «сумніви в адекватності доказів», яку українська влада передавала Євросоюзу. При цьому Рада ЄС не взяв до уваги аргументи Клюєва.

    У той же час, як повідомляла Deutsche Welle з посиланням на джерело в суді, судом скасовані діючі санкції, а не санкції минулих років. При цьому рахунки Клюева поки не будуть розморожені. Як повідомив DW представник Ради ЄС, європейські інституції вивчать всі наявні варіанти юридичних дій і «в потрібний момент приймуть рішення щодо подальших дій».

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