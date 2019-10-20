Генпрокурор: справа Гладковського «має певні зв'язки» з Пашинським
Обидва фігуранти наразі перебувають під вартою
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка розповів про затримання Олега Гладковського та пояснив чому так довго не було новин про цю справу.
«Питання в тому, чи було достатньо доказів для того, аби пред’явити підозру та довести до відповідальності. Перед виборами було багато медійного розголосу і ця справа наче розслідувалась, але не дуже активно. Зараз, коли зібрано достатньо доказів і є обґрунтовані підстави для звинувачень, тоді й почали діяти», – сказав генпрокурор в інтерв’ю ICTV.
Пояснюючи, що вказано у підозрі, чиновник зазначає дві тези.
«Зловживання посадовими повноваженнями під час організації державних закупівель, а другий епізод пов’язаний з декларуванням завідомо неправдивої інформації в декількох деклараціях», – пояснив генеральний прокурор
На запитання журналістки, про які суми йде мова, Рябошапка каже, що це приблизно 140 млн грн, а у справі неправдивого декларування сума сягає десятків тисяч доларів.
Також генпрокурор заявив, що справа Олега Гладковського «має певні зв'язки» з екснардепом та колишнім головою парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Сергієм Пашинським.
«Більше того, навіть підозра, яка пов’язана із Гладковським, вона теж має певні зв’язки з цим фігурантом (Пашинським, ред). Це теж було частиною сюжету, пов’язаного з тим, що інкримінується Гладковському», - додав Рябошапка.
Нагадаємо, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського і водночас визначив, що він може внести заставу в понад 10,5 мільйона гривень.
Натомість генпрокурор вважає, що Гладковський не сховається від слідства навіть після внесення застави.
Також Київський апеляційний суд на засіданні у п’ятницю, 18 жовтня, залишив в силі рішення Печерського райсуду, який обрав екснардепу Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Раніше Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину за участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.