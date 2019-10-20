Генпрокурор: справа Гладковського «має певні зв'язки» з Пашинським



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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка

Обидва фігуранти наразі перебувають під вартою

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка розповів про затримання Олега Гладковського та пояснив чому так довго не було новин про цю справу.

«Питання в тому, чи було достатньо доказів для того, аби пред’явити підозру та довести до відповідальності. Перед виборами було багато медійного розголосу і ця справа наче розслідувалась, але не дуже активно. Зараз, коли зібрано достатньо доказів і є обґрунтовані підстави для звинувачень, тоді й почали діяти», – сказав генпрокурор в інтерв’ю ICTV.

Пояснюючи, що вказано у підозрі, чиновник зазначає дві тези.

«Зловживання посадовими повноваженнями під час організації державних закупівель, а другий епізод пов’язаний з декларуванням завідомо неправдивої інформації в декількох деклараціях», – пояснив генеральний прокурор

На запитання журналістки, про які суми йде мова, Рябошапка каже, що це приблизно 140 млн грн, а у справі неправдивого декларування сума сягає десятків тисяч доларів.

Також генпрокурор заявив, що справа Олега Гладковського «має певні зв'язки» з екснардепом та колишнім головою парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Сергієм Пашинським.

«Більше того, навіть підозра, яка пов’язана із Гладковським, вона теж має певні зв’язки з цим фігурантом (Пашинським, ред). Це теж було частиною сюжету, пов’язаного з тим, що інкримінується Гладковському», - додав Рябошапка.

Нагадаємо, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського і водночас визначив, що він може внести заставу в понад 10,5 мільйона гривень.

Натомість генпрокурор вважає, що Гладковський не сховається від слідства навіть після внесення застави.

Також Київський апеляційний суд на засіданні у п’ятницю, 18 жовтня, залишив в силі рішення Печерського райсуду, який обрав екснардепу Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Раніше Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину за участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.