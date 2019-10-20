У чому насправді винен Гладковський. Урок для Зеленського

Олег Гладковський фото: hromadske.ua

Зеленський повторює помилки Порошенка...

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То, что предъявили Гладковскому в подозрении - завышение цены при закупке «МАЗов» и продаже их в ВСУ - вменить в вину нельзя. С юридической точки зрения, на тендер вышла компания, которая предложила аналогичные «КРАЗу» машины по меньшей цене. В чем тут нанесение ущерба государству? Ущерба нет, это подозрение развалится в суде.

Есть еще один эпизод, который Гладковскому пытаются вменить, но подозрение еще не выдвинуто - это закупка в США вышки радиотехнического контроля под Мариуполем - поставка для Госпогранслужбы. На церемонию открытия приезжала посол США. Тут можно выдвинуть подозрение по цене закупки - если правоохранительные органы США предоставят документы о возможном завышении цены. Тогда можно будет определить материальный ущерб. Но сама вышка была поставлена и работала, целесообразность ее закупки спорная, но в чем состав преступления? Это придется доказать.

Так в чем же реально виноват Гладковский?

Должность первого заместителя секретаря СНБО, которая была у Гладковского, не предполагает каких-то полномочий в оборонной промышленности, это была просто ширма, статус, а на самом деле Гладковский был «смотрящим» по «оборонке». Его влияние ему делегировал президент Петр Порошенко. В ручном режиме Гладковский пять лет управлял и влиял на все вопросы этой отрасли, на планирование, Гособоронзаказ, расстановку кадров в «Укроборонпроме», лично курировал частные компании, которые ввозили оборудование из РФ.

Дело Гладковского тем более важное, что президент Владимир Зеленский повторяет все те же ошибочные действия президента Порошенко в управлении, которые сделали Гладковского и «Укроборонпром» токсичными.

Временная схема, завязанная на личной власти и личных отношениях «серого кардинала» с президентом стала постоянной, и вступила в прямое противоречие с логикой работы государства.

В чем Олег Гладковский на самом деле виноват?

Все проекты создания Агентства по оборонной промышленности, для планирования, координации и контроля оборонной промышленности Гладковский провалил. В Украине отсутствует вообще нормальная кооперация между различными заводами в различных ведомствах, отсутствует доктрина и стратегия развития оборонной промышленности, не определены приоритеты. Все это крайне важно для системного развития на долгие годы, и все это не нужно тем, кто любит «решать вопросы» с сегодня на сегодня и в своих интересах. Никаких экспертных заключений, никакого объективно обоснованного планирования. Концерн «Укроборонпром» был создан Александром Януковичем с одной целью - сделать одну бухгалтерию, чтобы грабить все госпредприятия ОПК. «Укроборонпром» - абсурдное порождение мафиозной системы Януковича, и он должен был быть давно ликвидирован. Гладковский сохранил эту схему управления оборонной промышленностью, потому что так всегда удобно решать что-то в ручном режиме. Система государственных закупок вооружения через расчетно-калькуляционные материалы - это нелепый скелет советского оборонного планирования, который в условиях рыночной экономики является абсолютным злом. Но система закупки не реформирована, неграмотная система закупок парализует производство. Вранье на всех уровнях, отсутствие объективного аудита оборонной промышленности. Государство тратит огромные средства на закупку дорогостоящего оружия, которое имеет низкую надежность, плохие эксплуатационные характеристики, и не отвечает критерию «стоимость-эффективность». БТР-3 и БТР-4, на которые государство выделило десятки миллионов долларов - это недостаточно надежная техника, и есть большие претензии вообще к целесообразности закупки машин этих типов. Низкая проходимость, маневренность БТР-4, слабость ходовой части. Надежность новых БТР-3 в войсках не превышает 50%, постоянно то раздаточный механизм, то пушка выходят из строя. Единственное госпредприятие «Укроборонпрома», которое производит серийно конкурентоспособные на мировом рынке системы вооружения, и обладает замкнутым циклом производства - «КБ «Луч» под руководством выдающегося инженера Олега Коростелева, не получило из-за Гладковского экспортную лицензию, в рамках государства не создан ракетный холдинг, вертикально интегрированный, все предприятия ракетного кластера по-прежнему разобщены. Мы не используем все свои возможности для роста в этой сфере. Несмотря на большое число авиационных предприятий, они не объединены в единый холдинг. Продолжается имитация бурной деятельности на авиационных предприятиях, государство содержит тысячи работников, не производя уже многие годы свои самолеты. При этом есть прекрасно работающее частное предприятие «ФЭД» в Харькове, есть филиал «Боинга», который переманивает всех украинских инженеров, то есть работать успешно в Украине авиационщики вполне могут, если построить государственную политику. Но дела не было до этого ни Гладковскому, нет и нынешней власти. А вот земля «Антонова» вызывала большой интерес. Содержится огромная система посреднических компаний, и прежде всего «Укринмаш», которая работала крайне неэффективно, и фактически использовалась для выдаивания госпредприятий. В 2016-м году, когда впервые возник скандал и было открыто уголовное дело о создании частных посреднических компаний, которые добывали детали для военного производства и за «кэш» поставляли государству, было очевидно, что надо создавать специальное частное предприятие под контролем спецслужб, чтобы все нелегальные закупки в РФ шли под контролем. Но Гладковский решил, что ему удобней решать все эти вопросы самому. В результате громкий скандал. Из-за отсутствия государственной программы развития вооружений, средства налогоплательщиков выделялись на сомнительные проекты. Просчитать их целесообразность невозможно - эти решения не увязаны в единую систему. Например, еще один громкий скандал недели - 600 миллионов гривен на постройку линии для производства снарядов на заводе имени Артема «Укроборонпрома», оказывается, было выделено непонятной фирме из США, которая не поставила полный комплект оборудования, и теперь контрразведка СБУ предъявила подозрения целому ряду должностных лиц, включая экс-замминистра экономики Бровченко. А снаряды выпускать там до сих пор нельзя, и теперь «Укроборонпром» хочет еще деньги потратить на эту же самую линию. Украина теряет остатки научного и производственного потенциала оборонной промышленности, и здесь никакой «турборежим» и никакое ручное управление не заменит необходимости срочно строить доктрину и стратегию развития отрасли. Для построения стратегии не было за пять лет сделано ничего. Вечный пожар, вечное «решалово».

Всем многочисленным приближенным к президенту Зеленскому я очень рекомендую внимательно следить за процессом Гладковского - если не строить институции и не оперировать стратегиями, судьба «стрелочников» при следующей власти будет такой же как и Гладковского сейчас. И новая власть пока идет, к сожалению, точно по такому же пути, никаких системных подходов в оборонной политике и оборонной промышленности в команде Зеленского пока нет. Так что следите за трансляцией, перенимайте опыт...

Джерело: блог Юрія Бутусова

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