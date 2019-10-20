У чому насправді винен Гладковський. Урок для Зеленського
Зеленський повторює помилки Порошенка...
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То, что предъявили Гладковскому в подозрении - завышение цены при закупке «МАЗов» и продаже их в ВСУ - вменить в вину нельзя. С юридической точки зрения, на тендер вышла компания, которая предложила аналогичные «КРАЗу» машины по меньшей цене. В чем тут нанесение ущерба государству? Ущерба нет, это подозрение развалится в суде.
Есть еще один эпизод, который Гладковскому пытаются вменить, но подозрение еще не выдвинуто - это закупка в США вышки радиотехнического контроля под Мариуполем - поставка для Госпогранслужбы. На церемонию открытия приезжала посол США. Тут можно выдвинуть подозрение по цене закупки - если правоохранительные органы США предоставят документы о возможном завышении цены. Тогда можно будет определить материальный ущерб. Но сама вышка была поставлена и работала, целесообразность ее закупки спорная, но в чем состав преступления? Это придется доказать.
Так в чем же реально виноват Гладковский?
Должность первого заместителя секретаря СНБО, которая была у Гладковского, не предполагает каких-то полномочий в оборонной промышленности, это была просто ширма, статус, а на самом деле Гладковский был «смотрящим» по «оборонке». Его влияние ему делегировал президент Петр Порошенко. В ручном режиме Гладковский пять лет управлял и влиял на все вопросы этой отрасли, на планирование, Гособоронзаказ, расстановку кадров в «Укроборонпроме», лично курировал частные компании, которые ввозили оборудование из РФ.
Дело Гладковского тем более важное, что президент Владимир Зеленский повторяет все те же ошибочные действия президента Порошенко в управлении, которые сделали Гладковского и «Укроборонпром» токсичными.
Временная схема, завязанная на личной власти и личных отношениях «серого кардинала» с президентом стала постоянной, и вступила в прямое противоречие с логикой работы государства.
В чем Олег Гладковский на самом деле виноват?
- Все проекты создания Агентства по оборонной промышленности, для планирования, координации и контроля оборонной промышленности Гладковский провалил. В Украине отсутствует вообще нормальная кооперация между различными заводами в различных ведомствах, отсутствует доктрина и стратегия развития оборонной промышленности, не определены приоритеты. Все это крайне важно для системного развития на долгие годы, и все это не нужно тем, кто любит «решать вопросы» с сегодня на сегодня и в своих интересах. Никаких экспертных заключений, никакого объективно обоснованного планирования.
- Концерн «Укроборонпром» был создан Александром Януковичем с одной целью - сделать одну бухгалтерию, чтобы грабить все госпредприятия ОПК. «Укроборонпром» - абсурдное порождение мафиозной системы Януковича, и он должен был быть давно ликвидирован. Гладковский сохранил эту схему управления оборонной промышленностью, потому что так всегда удобно решать что-то в ручном режиме.
- Система государственных закупок вооружения через расчетно-калькуляционные материалы - это нелепый скелет советского оборонного планирования, который в условиях рыночной экономики является абсолютным злом. Но система закупки не реформирована, неграмотная система закупок парализует производство.
- Вранье на всех уровнях, отсутствие объективного аудита оборонной промышленности. Государство тратит огромные средства на закупку дорогостоящего оружия, которое имеет низкую надежность, плохие эксплуатационные характеристики, и не отвечает критерию «стоимость-эффективность». БТР-3 и БТР-4, на которые государство выделило десятки миллионов долларов - это недостаточно надежная техника, и есть большие претензии вообще к целесообразности закупки машин этих типов. Низкая проходимость, маневренность БТР-4, слабость ходовой части. Надежность новых БТР-3 в войсках не превышает 50%, постоянно то раздаточный механизм, то пушка выходят из строя.
- Единственное госпредприятие «Укроборонпрома», которое производит серийно конкурентоспособные на мировом рынке системы вооружения, и обладает замкнутым циклом производства - «КБ «Луч» под руководством выдающегося инженера Олега Коростелева, не получило из-за Гладковского экспортную лицензию, в рамках государства не создан ракетный холдинг, вертикально интегрированный, все предприятия ракетного кластера по-прежнему разобщены. Мы не используем все свои возможности для роста в этой сфере.
- Несмотря на большое число авиационных предприятий, они не объединены в единый холдинг. Продолжается имитация бурной деятельности на авиационных предприятиях, государство содержит тысячи работников, не производя уже многие годы свои самолеты. При этом есть прекрасно работающее частное предприятие «ФЭД» в Харькове, есть филиал «Боинга», который переманивает всех украинских инженеров, то есть работать успешно в Украине авиационщики вполне могут, если построить государственную политику. Но дела не было до этого ни Гладковскому, нет и нынешней власти. А вот земля «Антонова» вызывала большой интерес.
- Содержится огромная система посреднических компаний, и прежде всего «Укринмаш», которая работала крайне неэффективно, и фактически использовалась для выдаивания госпредприятий.
- В 2016-м году, когда впервые возник скандал и было открыто уголовное дело о создании частных посреднических компаний, которые добывали детали для военного производства и за «кэш» поставляли государству, было очевидно, что надо создавать специальное частное предприятие под контролем спецслужб, чтобы все нелегальные закупки в РФ шли под контролем. Но Гладковский решил, что ему удобней решать все эти вопросы самому. В результате громкий скандал.
- Из-за отсутствия государственной программы развития вооружений, средства налогоплательщиков выделялись на сомнительные проекты. Просчитать их целесообразность невозможно - эти решения не увязаны в единую систему. Например, еще один громкий скандал недели - 600 миллионов гривен на постройку линии для производства снарядов на заводе имени Артема «Укроборонпрома», оказывается, было выделено непонятной фирме из США, которая не поставила полный комплект оборудования, и теперь контрразведка СБУ предъявила подозрения целому ряду должностных лиц, включая экс-замминистра экономики Бровченко. А снаряды выпускать там до сих пор нельзя, и теперь «Укроборонпром» хочет еще деньги потратить на эту же самую линию.
- Украина теряет остатки научного и производственного потенциала оборонной промышленности, и здесь никакой «турборежим» и никакое ручное управление не заменит необходимости срочно строить доктрину и стратегию развития отрасли. Для построения стратегии не было за пять лет сделано ничего. Вечный пожар, вечное «решалово».
Всем многочисленным приближенным к президенту Зеленскому я очень рекомендую внимательно следить за процессом Гладковского - если не строить институции и не оперировать стратегиями, судьба «стрелочников» при следующей власти будет такой же как и Гладковского сейчас. И новая власть пока идет, к сожалению, точно по такому же пути, никаких системных подходов в оборонной политике и оборонной промышленности в команде Зеленского пока нет. Так что следите за трансляцией, перенимайте опыт...
Джерело: блог Юрія Бутусова