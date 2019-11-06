Генпрокурор зізнався, чому насправді звільнив Горбатюка



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Сергія Горбатюка звільнили з посади начальника управління спеціальних розслідувань

Горбатюку вигідний конфлікт, зазначив Рябошапка

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка вважає колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка неефективним та людиною, якій вигідний конфлікт.

Про це повідомляє видання «Лівий берег».

Так, генпрокурор заявив, що він особисто сидів з Горбатюком і його колегами і пояснював впродовж кількох годин, «що таке атестація, як і чому вона відбувається», але «Горбатюк послухав і зробив по-своєму».

«Чому так вчинив? Очевидно, що Горбатюку вигідний конфлікт. Горбатюк і конфлікт — це синоніми. Ми не можемо поставити знак рівності між Горбатюком і ефективністю, результатом роботи, але «Горбатюк» дорівнює «конфлікт». Постійне створення з себе образу жертви дає можливість захищатися від усіх», — сказав Рябошапка.

Рябошапка наголосив, що у своїх твердженнях покладається на статистику роботи Управління спецрозслідувань, яке очолював Горбатюк.

«Із 14,5 тисяч томів справ, напрацьованих за 5,5 років, 8 тисяч стосуються подій на Майдані. А решта — незрозуміло чого.Там — хтозна-що. Тобто половину свого робочого часу вони займалися не тим, чим повинні були», — додав очільник ГПУ.

Раніше Рябошапка заявляв, що після звільнення з ГПУ керівника управління спецрозслідувань Сергія Горбатюка ефективність розслідування справ Майдану значно підвищиться.

Нагадаємо, розслідуванням злочинів, пов’язаних з масовими протестами в 2013 – 2014 роках, займеться підрозділ у структурі Державного бюро розслідувань.

Як повідомлялося, голова Державного бюро розслідувань пояснив, як працюватиме законопроєкт, згідно з яким, слідчі Генпрокуратури, які розслідують справи Майдану, перейдуть до Держбюро за спрощеною процедурою.