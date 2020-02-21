Генсек НАТО попередив про небезпеку нових російських ракет



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Єнс Столтенберг зазначив, що країни альянсу вже почали вкладати кошти в розробку систем оборони проти новітніх російських ракет Фото: Reuters

За словами Єнса Столтенберга, нові російські ракети мобільні, їх легко заховати, і вони можуть досягти європейських міст протягом дуже короткого часу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив про небезпеку нових російських ракет. Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами Столтенберга, нові російські ракети мобільні, їх легко заховати, і вони можуть досягти європейських міст протягом дуже короткого часу.

«Нові російські ракети дуже небезпечні і вони можуть досягти європейських міст протягом дуже короткого часу після запуску», - вважає він.

Генсек впевнений, що дані характеристики не тільки знижують поріг застосування ядерної зброї, але також збільшує ризик можливого непорозуміння.

Столтенберг додав, що країни альянсу вже почали вкладати кошти в розробку систем оборони проти новітніх російських ракет.

Зазначимо, НАТО продовжить підтримувати санкції проти Росії і буде посилювати політику стримування, проте прагне поліпшити відносини з Москвою. За словами Столтенберга, НАТО сподівається поліпшити відносини зі своїм найбільшим сусідом, однак постійно стикається зі все більш рішучої політикою Росії, яка прагне посилити сфери впливу в світі.

Як повідомлялось, НАТО буде продовжувати підтримку територіальної цілісності України. У НАТО заявляли, що ситуація з безпекою в Україні є об'єктом постійної уваги Альянсу.

Як повідомлялось, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив про «тектонічний зсув» у відносинах України і НАТО. Він додав, що вступ України в НАТО є питанням часу.