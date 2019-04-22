Генсек НАТО привітав Зеленського та заявив, що розраховує на продовження співпраці
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Генсек наголосив, що Україна залишається партнером Альянсу попри зміну президентаГенеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав Володимира Зеленського із перемогою на президентських виборах в Україні.
Про це генсек повідомив у своєму офіційному твіттері.
«Вітаю Володимира Зеленського із перемогою на президентських виборах в Україні», – заявив зокрема Столтенберг.
Генсек наголосив, що українська держава залишається партнером Альянсу попри зміну президента.
«Україна – це вагомий партнер НАТО, тому ми розраховуємо на продовження співпраці з нею», – наголосив Єнс Столтенерг.
Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.
Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.
Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.
Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.