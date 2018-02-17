Генсек НАТО розповів, як протистояти російському втручанню

Альянс повинен боротися з пропагандою за допомогою фактів, зазначив Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс по-різному відповідає на втручання Росії в політику інших держав. Про це він сказав в інтерв'ю CNBC. За словами Столтенберга, в НАТО бачили «безліч прикладів того, як Росія втручається в демократичні процеси багатьох держав». При цьому, додав він, щоб боротися з цим треба



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Альянс повинен боротися з пропагандою за допомогою фактів, зазначив Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс по-різному відповідає на втручання Росії в політику інших держав.

Про це він сказав в інтерв'ю CNBC.

За словами Столтенберга, в НАТО бачили «безліч прикладів того, як Росія втручається в демократичні процеси багатьох держав». При цьому, додав він, щоб боротися з цим треба посилювати кібербезпека, а крім того, оперувати фактами.

«Ми повинні боротися з такою інформацією за допомогою фактів. Я не думаю, що кращим способом відповісти буде пропаганда, дезінформація з ще більшим об'ємом пропаганди, але протистояти потрібно фактами і правдою», — зазначив Столтенберг.

Також, за його словами, важливі незалежні ЗМІ.