Генсек НАТО закликав Росію зробити більш прозорими свої військові навчання

Йенс Столтенберг: Росія ризикує втягнути світ у новий виток гонки озброєнь

Росія має намір розробляти і тестувати нову ракету середньої дальності, і це є безпосередньою загрозою для існування договору СНО. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг по завершенні Мюнхенській конференції з безпеки, пише Bild. «Модернізуючи ядерний арсенал і проводячи військові навчання, на яких відпрацьовується, в числі



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Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг: Росія ризикує втягнути світ у новий виток гонки озброєнь

Росія має намір розробляти і тестувати нову ракету середньої дальності, і це є безпосередньою загрозою для існування договору СНО. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг по завершенні Мюнхенській конференції з безпеки, пише Bild.

«Модернізуючи ядерний арсенал і проводячи військові навчання, на яких відпрацьовується, в числі іншого, застосування ядерної зброї, Росія ризикує втягнути світ в новий виток гонки озброєнь. Всі партнери по НАТО б'ють на сполох! Я закликаю Росію дотримуватися умов договору СНО (Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, - «Главком») і зробити більш прозорими як свої проекти у галузі озброєнь, так і військові навчання», - сказав він.

Зупиняючись на зобов'язання союзників по альянсу, Столтенберг зазначив, що він очікує від «всіх партнерів по НАТО, що вони будуть більше інвестувати в оборону».

«У період розрядки в 1990-і роки, можливо, мало сенс їх скоротити. Проте сьогодні ми стоїмо перед збільшеним числом погроз. Ми живемо в дуже небезпечний час. Німеччина перестала скорочувати військовий бюджет і почала його нарощувати, але нам потрібно щось більше», - сказав генсек.