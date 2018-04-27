Генсек НАТО закликав Україну та Угорщину до порозуміння
- 27 Квiтня, 20:09
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Столтенберг зауважив, що країни мають вирішити питання розбіжностей якомога швидше
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Угорщину та Україну якомога швидше вирішити існуючу суперечку, щоб провести засідання Комісії Україна-НАТО в рамках саміту Альянсу, який пройде у липні.
Про це він сказав 27 квітня в Брюсселі на прес-конференції після завершення засідання міністрів закордонних справ, коментуючи зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто напередодні.
«Ми обговорили можливість проведення засідання Комісії Україна-НАТО на саміті. Добре відомо, що є розбіжності між Угорщиною та Україною, що робить неможливим проведення засідання на рівні міністрів. Ми закликаємо Україну та Угорщину знайти вирішення цих розбіжностей якомога швидше», - заявив Столтенберг.
Генсек зазначив, що Угорщина – «дуже цінний союзник, який робить свій внесок в колективну безпеку НАТО», а Україна – «партнер НАТО і жертва російської агресії».
Нагадаємо, Угорщина вже втретє заблокувала комісію Україна - НАТО, висловлюючи таким чином претензії щодо мовної статті українського закону про освіту.
28 вересня 2017 року в Україні набрав чинності закон «Про освіту», який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є тільки державна мова. Мови нацменшин, включаючи угорську, вивчатимуться тільки до п'ятого класу, а вже з 2020 року освіта в Україні стане цілком україномовною.
Документ викликав різку критику ряду країн, зокрема, Угорщини.
Джерело: УНІАН