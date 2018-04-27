Генсек НАТО закликав Україну та Угорщину до порозуміння

Столтенберг зауважив, що країни мають вирішити питання розбіжностей якомога швидше

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Угорщину та Україну якомога швидше вирішити існуючу суперечку, щоб провести засідання Комісії Україна-НАТО в рамках саміту Альянсу, який пройде у липні. Про це він сказав 27 квітня в Брюсселі на прес-конференції після завершення засідання міністрів закордонних справ, коментуючи зустріч з міністром



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Столтенберг зауважив, що країни мають вирішити питання розбіжностей якомога швидше

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Угорщину та Україну якомога швидше вирішити існуючу суперечку, щоб провести засідання Комісії Україна-НАТО в рамках саміту Альянсу, який пройде у липні.

Про це він сказав 27 квітня в Брюсселі на прес-конференції після завершення засідання міністрів закордонних справ, коментуючи зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто напередодні.

«Ми обговорили можливість проведення засідання Комісії Україна-НАТО на саміті. Добре відомо, що є розбіжності між Угорщиною та Україною, що робить неможливим проведення засідання на рівні міністрів. Ми закликаємо Україну та Угорщину знайти вирішення цих розбіжностей якомога швидше», - заявив Столтенберг.

Генсек зазначив, що Угорщина – «дуже цінний союзник, який робить свій внесок в колективну безпеку НАТО», а Україна – «партнер НАТО і жертва російської агресії».

Нагадаємо, Угорщина вже втретє заблокувала комісію Україна - НАТО, висловлюючи таким чином претензії щодо мовної статті українського закону про освіту.

28 вересня 2017 року в Україні набрав чинності закон «Про освіту», який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є тільки державна мова. Мови нацменшин, включаючи угорську, вивчатимуться тільки до п'ятого класу, а вже з 2020 року освіта в Україні стане цілком україномовною.

Документ викликав різку критику ряду країн, зокрема, Угорщини.

Джерело: УНІАН