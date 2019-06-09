Генсек Ради Європи закликає главу МВС Росії особисто розібратися у справі Голунова



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Ягланд також закликав уповноваженого з прав людини Москалькову ознайомитися з обставинами затримання Голунова

Ягланд нагадав, що насильство з боку поліції в ході слідчих дій заборонено Європейською конвенцією з прав людини, учасником якої є РФ

Генсекретар Ради Європи Турбйорн Ягланд закликав главу МВС Росії Володимира Колокольцева особисто розібратися в ситуації з затриманням кореспондента «Медузи» Івана Голунова і діями правоохоронців. Про це повідомляє Meduza.

«Я дуже занепокоєний і засмучений повідомленнями, що надходять з Москви про те, що журналіст-розслідувач Іван Голунов був підданий насильству і побитий співробітниками поліції, перебуваючи під вартою у відділенні. Більше того, той факт, що обвинувачення проти Голунова, за його словами, були сфабриковані, викликає ще більшу підозру в нинішній ситуації», - цитує видання заяву Ягланда на сайті Ради Європи.

Ягланд нагадав, що насильство з боку поліції в ході слідчих дій заборонено Європейською конвенцією з прав людини, учасником якої є Росія.

Ягланд також закликав уповноваженого з прав людини Тетяну Москалькову ознайомитися з обставинами затримання Голунова. На сайті омбудсмена Москалькова 9 червня вже повідомила, що «з увагою сприйняла заяву Генерального Секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда ... і тримає справу Голунова на особливому контролі».

Як повідомлялося, журналіст Іван Голунов був затриманий вдень 6 червня за обвинуваченням у замаху на збут наркотиків у великих розмірах. У відділенні поліції його били, не давали зв'язатися з близькими і скористатися послугами адвоката. Журналіст стверджує, що наркотики йому підкинули співробітники поліції.

Увечері 8 червня Нікулінський суд Москви відправив спецкора «Медузи» під домашній арешт строком на два місяці. В ході засідання Голунов заявив, що пов'язує кримінальну справу зі своїми розслідуваннями про похоронний бізнес, доходи від якого надходять високопоставленим силовикам.