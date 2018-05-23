Сідней, Венеція, Ріо-де-Жанейро... Генштаб накупив авіаквитків на 8 млн грн

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Замовник зекономив на тендері 800 тис. грн

Фінансове управління Генерального штабу Збройних Сил України 22 травня оприлюднило повідомлення про намір укласти угоду з приватним акціонерним товариством «Кий Авіа» на купівлю квитків і пакетних турів загальною вартістю 7,88 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

На 2018 рік Генштаб замовив 857 авіаквитків. Найбільше перельотів заплановано за напрямками Київ-Мінськ-Київ – 87, Київ-Тбілісі-Київ – 44, Київ-Відень-Київ – 39, Київ-Вільнюс-Київ – 34.

Крім цього, заплановані доволі екзотичні маршрути, зокрема до Ріо-де-Жанейро-Київ, Сіднею, Кувейту, Пізи, Венеції та інші.

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В обов’язки переможця тендера входить: прийом бронювання та придбання авіаквитків, перевезення багажу та надання інших послуг у терміни, максимально наближені до дати рейсу; оформлення і доставка авіаквитків та супутніх документів за 7 годин з моменту надходження замовлення; забезпечення підтримки замовнику в пунктах транзиту та призначення, у тому числі в неробочий час та у разі виникнення непередбачуваних ситуацій.

На торги заявилося чотири учасники. Замовник обрав найдешевшу пропозицію, яку запропонував «Кий Авіа». Таким чином, вдалося зекономити 800 тис. грн від очікуваної вартості тендера.

ПАТ «Кий Авіа» створено 1994 року і належить ТОВ «С.Л.В.» і ТОВ «Кий Авіа Лізинг».