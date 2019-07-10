Глава Інституту нацпам’яті відреагував на скасування військового параду



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Цьогоріч параду до Дня Незалежності України не буде Фото: Главком

В’ятрович: парад - це спільне «Героям слава!» сказане живим героям учасникам параду і тим, хто вже ніколи не вийде на Хрещатик

Військовий парад до Дня Незалежності України - це можливість цивільним подякувати вітчизняним військовим за незалежність.

Таку думку висловив у Facebook глава Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович.

«Військовий парад - це можливість нам цивільним подякувати військовим за незалежність. Це спільне «Слава Україні» сповнене гордості, що ми відстояли незалежність у протистоянні з однією з найсильніших армій. Це спільне «Героям слава!» сказане живим героям учасникам параду і тим, хто вже ніколи не вийде на Хрещатик», написав В’ятрович.

Як відомо, 9 липня президент України Володимир Зеленський пообіцяв «новий формат» святкування Дня Незалежності: зокрема, військового параду 24 серпня не буде.

Експрезидент Петро Порошенко заявив, що парад - це значуща подія не лише для армії, а й для українського народу.

Нагадаємо, на параді до 27-ї річниці Дня Незалежності України у Києві уперше за дев'ять років взяла участь військова авіація. Також уперше привітання «Слава Україні! — Героям Слава!» вперше пролунало як частина офіційної церемонії військового параду.

До слова, цього року у США вперше за 27 років пройшов військовий парад до Дня незалежності. У параді зокрема, брали участь Повітряні сили США, авіаційна група Блакитні ангели і бойові танки М1А2 Abrams.Зазвичай святкування 4 липня в Вашингтоні супроводжувалося історичною карнавальною ходою.