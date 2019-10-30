Геращенко провідав засудженого в Італії Марківа



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Суд в Італії засудив українця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення Фото: Радіо Свобода

До захисту Марківа, за словами Геращенка, також приступив український адвокат Олександр Чебаненко

Заступник глави МВС України Антон Геращенко відвідав нацгвардійця Віталія Марківа, якого засудили до 24 років в'язниці в Італії.

Про це він написав у Facebook.

«За дорученням міністра МВС, зустрівся з українським в’язнем сумління - Віталієм Марківим. Тим самим нацгвардійцем, якому несправедливо, під тиском пропагандистської істерії, суд міста Павії дав 24 роки позбавлення волі», - повідомив Геращенко.

Він зауважив, що «не дивлячись на 2 роки і 4 місяці, проведених в неволі, Віталій є бадьорим і цілеспрямованим».

«Він підтримує своє тіло і дух постійними тренуваннями. Читає багато книжок. Більш за все йому прикро навіть не за те, що він свої молоді роки проводить за ґратами, а за те, що італійський суд фактично звинуватив український народ в тому, що він захищав свою державу від підступного нападу», - написав Геращенко.

Він додав, що Марків передав слова подяки своїм побратимам - бійцям добровольчого батальйону НГУ імені Генерала Кульчицького, а також його добровільним захисникам - волонтерам в Україні, Італії та по всьому світу.

Заступник глави МВС України повідомив, що разом з італійськими адвокатами Раффаеле Делла Валле та Нікколо Бертоліні до захисту Марківа приступив український адвокат Олександр Чебаненко.

«Апеляція на абсурдний, неправосудний і не маючий нічого спільного з реальністю вирок буде подана вчасно. Слухати справу буде апеляційний суд присяжних міста Мілана. Ми будемо і далі боротись і робити все необхідне для звільнення солдата Віталія Марківа до повного зняття всіх несправедливих звинувачень. Україна покаже всьому світу, що не кидає своїх захисників напризволяще», - підкреслив Геращенко.

Нагадаємо, глава МВС Арсен Аваков під час інвестиційного форуму в Маріуполі провів перемовини з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа щодо справи Марківа.

Суд присяжних в італійському місті Павія 12 липня визнав бійця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом 2014 року. Суд засудив 29-річного українця до 24 років ув’язнення.

Посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що процес проти Марківа був «спецоперацією Росії, організованою в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії».