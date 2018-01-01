Геращенко розказала спостерігачці ОБСЄ за вживання «ДНР» і «ЛНР»

Перший віце-спікер Верховної ради нагадала, що Горлівка, Донецьк, Луганськ - це Україна

Учасник переговорів у Мінську, перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко розповіла спостерігачеві місії ОБСЄ, як правильно називати окупантів Донбасу. Про це вона повідомляє у Facebook. «В окупованій Горлівці, під час звільнення українських заручників, до мене підійшла представниця СММ ОБСЄ й запитала, скільки громадян, в свою



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Ірина Геращенко

Перший віце-спікер Верховної ради нагадала, що Горлівка, Донецьк, Луганськ - це Україна

Учасник переговорів у Мінську, перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко розповіла спостерігачеві місії ОБСЄ, як правильно називати окупантів Донбасу. Про це вона повідомляє у Facebook.

«В окупованій Горлівці, під час звільнення українських заручників, до мене підійшла представниця СММ ОБСЄ й запитала, скільки громадян, в свою чергу, було переміщено в ЛНР-ДНР. Я покликала українські ЗМІ і в їх присутності публічно звернула увагу цієї пані спостерігача, що вона має дотримуватися термінології Мінських угод, де окуповані території - це ОРДЛО і немає ніяких «ДНР- ЛНР»», - пише Геращенко.

За словами Геращенко, спостерігач зашарілася і вибачилася.

«Але це не питання лексики, а питання ставлення спостерігачів до цих територій, і воно має відповідати Мінським угодам, згідно яких Горлівка, Донецьк, Луганськ - це Україна!», - наголосила віце-спікер.