Герої музичного кліпу звернулися до колаборантів на Донбасі

Патріоти звернулися до українців, які воюють на боці країни-агресора

Музичний проєкт Postsense випустив соціальний музичний кліп «Інструмент» про громадянську відповідальність. Участь у зйомках взяли волонтери, журналісти, громадські активісти і учасники АТО. «Герої кліпу на пісню «Інструмент» нагадали українцям, що в країні триває війна, а пасивна позиція кожного з нас грає на руку ворогу», ідеться в повідомленні проєкту Postsense.

Окрім того, учасники відео окремо звернулися до тих українців, які воюють на боці окупантів, і закликали їх словами пісні перестати бути інструментами в руках російських агресорів.

«Поки одні живуть мирно, інші вимушені йти захищати цей мир ціною власного життя. Голос кожного з героїв кліпу, ніби ріже по живому і нагадує нам, що нічого ще не закінчилося. Ба більше, частина українців воює на боці ворога. І для мене це якась паралельна реальність», - сказав лідер проєкту Postsense і продюсер кліпу Євген Павлюковський.

Пісня «Інструмент» увійшла до першого альбому проєкту Postsense «Пити по краплі».