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    Герої музичного кліпу звернулися до колаборантів на Донбасі

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    Музичний проєкт Postsense випустив соціальний музичний кліп &laquo;Інструмент&raquo; - Герої музичного кліпу звернулися до колаборантів на Донбасі
    Музичний проєкт Postsense випустив соціальний музичний кліп «Інструмент»
    Фото: YouTube

    Патріоти звернулися до українців, які воюють на боці країни-агресора

    Музичний проєкт Postsense випустив соціальний музичний кліп «Інструмент» про громадянську відповідальність. Участь у зйомках взяли волонтери, журналісти, громадські активісти і учасники АТО. «Герої кліпу на пісню «Інструмент» нагадали українцям, що в країні триває війна, а пасивна позиція кожного з нас грає на руку ворогу», ідеться в повідомленні проєкту Postsense.

    Окрім того, учасники відео окремо звернулися до тих українців, які воюють на боці окупантів, і закликали їх словами пісні перестати бути інструментами в руках російських агресорів.

    «Поки одні живуть мирно, інші вимушені йти захищати цей мир ціною власного життя. Голос кожного з героїв кліпу, ніби ріже по живому і нагадує нам, що нічого ще не закінчилося. Ба більше, частина українців воює на боці ворога. І для мене це якась паралельна реальність», - сказав лідер проєкту Postsense і продюсер кліпу Євген Павлюковський.

    Пісня «Інструмент» увійшла до першого альбому проєкту Postsense «Пити по краплі».

    АТО війна музика активісти
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