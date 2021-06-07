Гібридні технології. До Києва їде російська телезірка показати миролюбивий фільм
Леонід Парфьонов покаже в Києві фільм про «виробництво унікального вина»
До Києва в липні приїде російський режисер та журналіст Леонід Парфьонов. Він презентуватиме документальний фільм про створення вина In Qvevri Veritas. Водночас українські активісти зауважили, що йдеться про гібридну технологію РФ – вдавати, що ніякої російської агресії немає.
«Фільм не про повернення Криму, деокупацію Донбасу, а про унікальне вино. Класична технологія гібридної війни – робити вигляд, що ніякої війни немає. Бісить, що руками українських організаторів, на сьомому році війни, нам привозять чергового московського «опозиціонера» в рожевих окулярах та білих рукавичках. Боляче, бо зал «Київської Русі» буде забитий глядачами», – написав Sergiy Blazhko.
Зазначимо, Леонід Парфьонов представить свій фільм 3 та 4 липня в кінотеатрі «Київська Русь». Квитки на фільм In Qvevri Veritas із презентацією від російського режисера стартують від 900 грн.
Після початку війни, яку Росія почала в Україні, Парфьонов уже бував в Україні. Так, він виступив на Business Wisdom Summit у 2019 році. Парфьонов тоді розповів, що Зеленський – найбільш передовий президент світу.
Тоді у Парфьонова запитали, чи зміг би він зняти фільм про Крим і Донбас. Проте російський журналіст відповів «дипломатично» – мовляв, не замислювався над цим, не звик оперувати умовною формою дієслова, а у найближчі півтора року зайнятий.
- Чорнобровий. Тіктокер, якого злякались росіяни
- Театральний продюсер Слава Жила: Всі українські олігархи могли б отримати ролі в «Гамлеті»
- Зірки українського YouTube. «Клятий раціоналіст» Артем Албул
- Найвпливовіша жінка в сфері культурних індустрій. Інтерв’ю з Юлією Федів
- Марія Матіос: Не кожна нація уміє себе захищати як воїн, а не як паяц