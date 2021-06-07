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    Гібридні технології. До Києва їде російська телезірка показати миролюбивий фільм

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    Парфьонов виступить у Києві 3 та 4 липня - Гібридні технології. До Києва їде російська телезірка показати миролюбивий фільм
    Парфьонов виступить у Києві 3 та 4 липня
    Фото: kontramarka.ua

    Леонід Парфьонов покаже в Києві фільм про «виробництво унікального вина»

    До Києва в липні приїде російський режисер та журналіст Леонід Парфьонов. Він презентуватиме документальний фільм про створення вина In Qvevri Veritas. Водночас українські активісти зауважили, що йдеться про гібридну технологію РФ – вдавати, що ніякої російської агресії немає.

    «Фільм не про повернення Криму, деокупацію Донбасу, а про унікальне вино. Класична технологія гібридної війни – робити вигляд, що ніякої війни немає. Бісить, що руками українських організаторів, на сьомому році війни, нам привозять чергового московського «опозиціонера» в рожевих окулярах та білих рукавичках. Боляче, бо зал «Київської Русі» буде забитий глядачами», – написав Sergiy Blazhko.

    Зазначимо, Леонід Парфьонов представить свій фільм 3 та 4 липня в кінотеатрі «Київська Русь». Квитки на фільм In Qvevri Veritas із презентацією від російського режисера стартують від 900 грн.

    Після початку війни, яку Росія почала в Україні, Парфьонов уже бував в Україні. Так, він виступив на Business Wisdom Summit у 2019 році. Парфьонов тоді розповів, що Зеленський – найбільш передовий президент світу.

    Тоді у Парфьонова запитали, чи зміг би він зняти фільм про Крим і Донбас. Проте російський журналіст відповів «дипломатично» – мовляв, не замислювався над цим, не звик оперувати умовною формою дієслова, а у найближчі півтора року зайнятий.

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    Теги: Крим Росія Київ пропаганда технології культура активісти фільм Леонід Парфьонов
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    Гібридні технології. До Києва їде російська телезірка показати миролюбивий фільм