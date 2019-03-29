США підготували нові санкції проти Росії за отруєння Скрипалів - Bloomberg



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Щоб нові обмежувальні заходи проти РФ набрали чинності, їх повинні схвалити в Білому домі

Мінфін і Держдеп США завершили підготовку пакету санкцій проти РФ у зв'язку зі спробою отруєння в Великобританії екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та передали свої пропозиції в Білий дім.

Про це повідомляє в п'ятницю, 29 березня, Bloomberg з посиланням на джерела.

Щоб нові обмежувальні заходи набрали чинності, їх повинні схвалити в Білому домі.

Точний обсяг санкцій поки невідомий. Одне з джерел Bloomberg стверджує, що вони зачіпають банківський сектор РФ.

Раніше повідомлялося, що розвідувальні служби Великої Британії фіксували незвичну активність в посольстві Росії в Лондоні за декілька днів до і після отруєння «Новачком» колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері.

Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

У вересні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, де заявили, що їздили в Солсбері як туристи.

Пізніше з розслідування видання The Insider і дослідницької групи Bellingcat стало відомо, що Руслана Боширова насправді звуть Анатолій Чепіга, він є полковником ГРУ і має звання «Героя Росії».

Також журналісти видання The Insider і незалежні розслідувачі Bellingcat дізналися реальне ім'я і справжню біографію другого обвинуваченого в отруєнні Скрипаля, який ховався під ім'ям Олександр Петров.

Крім того, The Insider і Bellingcat опублікували деталі з біографії третього підозрюваного в замаху на Скрипалів. Йдеться про ймовірного співробітника військової розвідки Росії Дениса Сергеєва (агентурне ім’я Сергій Федотов).

Джерело: Интерфакс