США підготували нові санкції проти Росії за отруєння Скрипалів - Bloomberg
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Розсилка
Щоб нові обмежувальні заходи проти РФ набрали чинності, їх повинні схвалити в Білому домі
Мінфін і Держдеп США завершили підготовку пакету санкцій проти РФ у зв'язку зі спробою отруєння в Великобританії екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та передали свої пропозиції в Білий дім.
Про це повідомляє в п'ятницю, 29 березня, Bloomberg з посиланням на джерела.
Щоб нові обмежувальні заходи набрали чинності, їх повинні схвалити в Білому домі.
Точний обсяг санкцій поки невідомий. Одне з джерел Bloomberg стверджує, що вони зачіпають банківський сектор РФ.
Раніше повідомлялося, що розвідувальні служби Великої Британії фіксували незвичну активність в посольстві Росії в Лондоні за декілька днів до і після отруєння «Новачком» колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері.
Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.
У вересні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.
Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.
Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, де заявили, що їздили в Солсбері як туристи.
Пізніше з розслідування видання The Insider і дослідницької групи Bellingcat стало відомо, що Руслана Боширова насправді звуть Анатолій Чепіга, він є полковником ГРУ і має звання «Героя Росії».
Також журналісти видання The Insider і незалежні розслідувачі Bellingcat дізналися реальне ім'я і справжню біографію другого обвинуваченого в отруєнні Скрипаля, який ховався під ім'ям Олександр Петров.
Крім того, The Insider і Bellingcat опублікували деталі з біографії третього підозрюваного в замаху на Скрипалів. Йдеться про ймовірного співробітника військової розвідки Росії Дениса Сергеєва (агентурне ім’я Сергій Федотов).
Джерело: Интерфакс