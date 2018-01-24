Глава Держаудитслужби відкинула звинувачення НАБУ: «золоті зливки має сьогодні кожен громадянин»

Чиновниця розповіла, звідки у неї при обшуку НАБУ взялися золоті злитки та грошові кошти в іноземній валюті

Голова Державної аудиторської служби України Лідія Гаврилова вважає звинувачення в незаконному збагаченні, які чиновниці пред'явили в НАБУ, «особистою помстою» і тиском. Про це Гаврилова написала у Facebook. «На жаль наша співпраця з новоствореним правоохоронним органом - НАБУ - має сумний досвід, коли керівництво НАБУ



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Голова Державної аудиторської служби України Лідія Гаврилова

Чиновниця розповіла, звідки у неї при обшуку НАБУ взялися золоті злитки та грошові кошти в іноземній валюті

Голова Державної аудиторської служби України Лідія Гаврилова вважає звинувачення в незаконному збагаченні, які чиновниці пред'явили в НАБУ, «особистою помстою» і тиском.

Про це Гаврилова написала у Facebook.

«На жаль наша співпраця з новоствореним правоохоронним органом - НАБУ - має сумний досвід, коли керівництво НАБУ намагається компенсувати недостатність доказової бази по порушених ними справах з метою трактування результатів перевірок на користь НАБУ тиском на працівників ДАСУ. Крім того, складання моїми підлеглими акта перевірки, в якому йдеться про зловживання одного з керівників НАБУ – стало підставою для особистої помсти мені», - зазначила Гаврилова.

Вона вважає, що озвучена НАБУ інформація є «суб'єктивною думкою детективів» і запевняє, що нажила свої статки законним шляхом.

Як додає Lb.ua, в ефірі телеканалу «112 Україна» у середу Гаврилова заявила, що її електронна декларація про майно і доходи є достовірною, вона володіє квартирою «середнього рівня» у Києві і її не можна вважати ознакою незаконного збагачення, враховуючи її багаторічний стаж роботи.

Чиновниця також сказала, що вона дійсно проживає разом із колишнім чоловіком (він володіє автомобілем і двома паркомісцями, не зазначеними в декларації Гаврилової), але це її «особисті моменти», які вона не хоче виносити на публіку.

Відповідаючи на питання, звідки у неї знайдені при обшуку НАБУ золоті злитки та грошові кошти в іноземній валюті, чиновниця сказала:

«Золоті зливки, я думаю, в тому сенсі, в якому вони у мене є, має на сьогодні кожен громадянин... Вони є, вони подарункові, дійсно, це були подарунки. Стосовно доларів, які вони знайшли... Частина коштів, які там перебували, це кошти, які мною були офіційно задекларовані... А частина коштів у мене знаходилася, які належать іншим особам, і це було підтверджено цими іншими особами, коли їх запрошували в НАБУ для дачі пояснень», - розповіла Гаврилова.

Як повідомляв «Главком», головному аудитору Гавриловій 23 січня оголошено підозру у незаконному збагаченні на 10 млн грн. Зокрема, йдеться про придбані об’єкти нерухомого майна в м. Київ (квартира, два паркомісця), позашляховик (2016 року випуску), дороговартісні меблі, техніку, золоті зливки та готівку — у сумі 112,8 тис. дол. США та 8,5 тис. євро, — відшукану та вилучену детективами НАБУ під час обшуку квартири за місцем проживання чиновниці