Головному аудитору оголошено підозру у незаконному збагаченні на 10 млн грн

Слідство вважає, що Лідія Гаврилова внесла завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій

У вівторок, 23 січня, детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили голові Державної аудиторської служби Лідії Гавриловій про підозру у незаконному збагаченні в розмірі близько 10 млн грн та декларуванні недостовірних даних. Попередня правова



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Голова Державної аудиторської служби Лідія Гаврилова

Слідство вважає, що Лідія Гаврилова внесла завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій

У вівторок, 23 січня, детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили голові Державної аудиторської служби Лідії Гавриловій про підозру у незаконному збагаченні в розмірі близько 10 млн грн та декларуванні недостовірних даних. Попередня правова кваліфікація — ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Кримінального кодексу України. Повідомлення про підозру погоджене керівником САП, повідомляє прес-служба НАБУ.

«За даними слідства, посадовець упродовж 2015-2017 років отримала у власність активи, законність підстав набуття яких не підтверджена доказами, та вартість яких значно перевищує її законні доходи. Зокрема, йдеться про придбані об’єкти нерухомого майна в м. Київ (квартира, два паркомісця), позашляховик (2016 року випуску), дороговартісні меблі, техніку, золоті зливки та готівку — у сумі 112,8 тис. дол. США та 8,5 тис. євро, — відшукану та вилучену детективами НАБУ під час обшуку квартири за місцем проживання чиновниці, - йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ.

Крім того, на переконання детективів Бюро, посадовець внесла завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій за 2015 рік (понад 2,86 млн грн) та 2016 роки (понад 4,67 млн грн). Так, чиновниця вказала недостовірну вартість квартири, що належить їй у місті Києві: 1,06 млн грн замість фактичних майже 2,74 млн грн. Також не відображені автівка та два паркомісця, власником яких є її колишній чоловік, із яким сімейні відносини фактично не припинено і, відповідно до п.2 ч.1 ст.46 Закону України «Про запобігання корупції», зазначене майно мало бути відображено у щорічній декларації.

«Слідство вважає, що посадовець вдалася до таких дій умисно, ймовірно, з метою приховування від відповідних державних органів та громадськості свого реального майнового стану та всього наявного у неї та членів її сім’ї майна», - інформують у НАБУ.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали в січні 2017 року за власними напрацюваннями.