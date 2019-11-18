Росія повернула Україні захоплені кораблі



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Українській стороні 18 листопада передали три кораблі ВМФ України, котрі були захоплені у листопаді минулого року у Керченській протоці

У ВМС підтвердили початок процедури передачі Україні захоплених Росією суден

Процедура передачі Україні двох катерів та буксира, які були захоплені РФ у 2018 році біля Керченської протоки, завершується, невдовзі почнеться буксирування суден до Одеси. Про це підтвердив командувач ВМС Збройних сил України Ігор Воронченко, пише УНН.

«Зараз закінчується прийом-передача, і ми розпочинаємо їх буксирування», - сказав співрозмовник, відповідаючи на запитання щодо початку передачі Україні захоплених Росією кораблів.

На питання про те, чи будуть кораблі відбуксовані до Одеси, він відповів: «Так».

«18 листопада відбулася передача українській стороні трьох кораблів ВМФ України, які в листопаді 2018 р порушили кордон Російської Федерації в ході навмисній провокації Києва в районі Керченської протоки і були затримані російськими правоохоронними органами», — вказано у повідомленні МЗС РФ позицію Москви щодо захоплення українських суден біля окупованого Криму.

У МЗС РФ також вирішили заявити, що: «Зазначені кораблі є речовими доказами кримінальному процесі, який триває у Росії, про незаконний перетин нашого кордону. Їх передача на відповідальне зберігання українській стороні стала можливою у зв’язку з тим, що російські компетентні органи завершили необхідні слідчі дії щодо кораблів і їх знаходження на території Російської Федерації для продовження кримінального процесу не потрібно».

25 листопада 2018 року російські кораблі в Керченській протоці атакували українські катери «Бердянськ», «Нікополь» та буксир «Яни Капу», які здійснювали плановий перехід від порту Одеси до порту Маріуполя. Під час агресивних дій Росії 24 українських моряки були захоплені в полон, троє з них зазнали поранень.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму арештував усіх затриманих українських моряків та звинуватив їх у начебто незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років). Всіх військовополонених доставили з Криму до московських СІЗО «Лефортово» та «Матросская тишина».

Станом на 27 грудня 2018 р. затримані 24 українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 р. зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонених моряки.

За українським буксиром «Яни Капу» та катерами «Бердянськ» і «Нікополь» з Одеси відправили буксири «Титан», «Гайдамака» та «Сапфір».