Повернені Росією кораблі прямують до Одеси



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Захоплені у 2018 році Росією три українські військові судна передали Україні 18 листопада 2019 року

Росія погодилася повернути Україні катери та рейдовий буксир, але без документів і озброєння, яке було на кораблях

Українські катери «Нікополь», «Бердянськ» та буксир «Яни Капу» прямують в напрямку материкової України. Про це йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ у Facebook.

«Сьогодні, 18 листопада, в акваторії Чорного моря розпочато процес щодо повернення українських катерів «Нікополь», «Бердянськ» та буксиру «Яни Капу». Наразі українські буксири «Тітан», «Гайдамаки» та пошуково-рятувальне судно «Сапфір» разом з катерами та буксиром розпочали рух в напрямку материкової України», - вказали у пресцентрі командування ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, 18 листопада командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко повідомив, що процедура передачі Україні двох катерів та буксира, які були захоплені РФ у 2018 році біля Керченської протоки, завершується, невдовзі почнеться буксирування суден до Одеси.

25 листопада 2018 року російські кораблі в Керченській протоці атакували українські катери «Бердянськ», «Нікополь» та буксир «Яни Капу», які здійснювали плановий перехід від порту Одеси до порту Маріуполя. Під час агресивних дій Росії 24 українських моряки були захоплені в полон, троє з них зазнали поранень.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму арештував усіх затриманих українських моряків та звинуватив їх у начебто незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років). Всіх військовополонених доставили з Криму до московських СІЗО «Лефортово» та «Матросская тишина».

Станом на 27 грудня 2018 р. затримані 24 українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 р. зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонених моряки.

За українським буксиром «Яни Капу» та катерами «Бердянськ» і «Н