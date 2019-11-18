Українські буксири прибули в район, де РФ передаватиме захоплені катери



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За українським буксиром «Яни Капу» та катерами «Бердянськ» і «Нікополь» з Одеси відправили буксири «Титан», «Гайдамака» та «Сапфір»

Росіяни повинні повернути захоплені українські катери, згідно рішенню Міжнародного морського трибуналу

Близько 4.00 ранку буксири, які мають доставити катери «Бердянськ», «Нікополь» та буксир «Яни Капу», захоплені РФ у Керченській протоці, прибули в район очікування близько 4.00.

Про це повідомив на сторінці Facebook голова спостережної Ради Майдану закордонних справ Андрій Клименко.

«Моніторингова група Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції BlackSeaNews та Майдану закордонних справ повідомляє, що близько 04:00 (київський час) 18.11.2019 буксири прибули в район очікування, де має відбутися передача захоплених кораблів ВМСУ (мапа 1)», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, це місце знаходиться на відстані 18 миль (33,3 км) строго на південь від мису Опук, що на Керченському півострові, тобто в нейтральних водах. За словами Клименка, орієнтовно за 10 миль (18,5 км) на схід знаходиться точка, де майже рік тому відбулося захоплення українських військових катерів та буксира ВМСУ (мапа 2).

25 листопада 2018 року російські кораблі в Керченській протоці атакували українські катери «Бердянськ», «Нікополь» та буксир «Яни Капу», які здійснювали плановий перехід від порту Одеси до порту Маріуполя. Під час агресивних дій Росії 24 українських моряки були захоплені в полон, троє з них зазнали поранень.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму арештував усіх затриманих українських моряків та звинуватив їх у начебто незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років). Всіх військовополонених доставили з Криму до московських СІЗО «Лефортово» та «Матросская тишина».

Станом на 27 грудня 2018 р. затримані 24 українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 р. зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонених моряки.

16 листопада, помічник президента України Андрій Єрмак заявив про завершальний етап повернення в Україну трьох кораблів.

Зараз кораблі буксируються з порту Керч до погодженого місця передачі українській стороні, яка відбудеться 18 листопада. Передача відбудеться в нейтральних водах.

За українським буксиром «Яни Капу» та катерами «Бердянськ» і «Нікополь» з Одеси відправили буксири «Титан», «Гайдамака» та «Сапфір».