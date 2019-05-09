Глава МВФ поспілкувалась із Зеленським телефоном



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Крістін Лагард під час розмови із Зеленським наголосила, що МВФ готовий продовжувати допомагати Україні

Дата візиту нової місії МВФ в Україну ще не визначена

Глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард обговорила з новообраним президентом України Володимиром Зеленським продовження підтримки економіки України. Про це під час брифінгу повідомив представник МВФ Джеррі Райс, передає УНН.

«... мадам Лагард у контакті з містером Зеленським з питання обрання президентом України», - повідомив Райс.

За його словами, Лагард під час розмови із Зеленським наголосила, що МВФ готовий продовжувати допомагати Україні.

Водночас представник МВФ додав, що глава фонду тримає контакт з чинним президентом України Петром Порошенком.

Райс також повідомив, що дата візиту нової місії МВФ в Україну ще не визначена. Швидше за все, співробітники фонду повернуться в Київ в найближчі тижні.

Раніше в уряді запевнили, що Україна має всі шанси виконати необхідні умови за програмою Міжнародного валютного фонду Stand By для отримання другого траншу, але для цього потрібна взаємодія принаймні трьох гілок влади – уряду, президента й Верховної Ради.