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    Глава МЗС Франції відвідав Чорнобиль

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    <p>Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан</p> - Глава МЗС Франції відвідав Чорнобиль

    Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан

    Міністр Ле Дріан приїхав у Чорнобиль, аби констатувати завершення будівництва Арки, яка накриває зруйнований реактор

    Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в суботу, 1 червня, відвідав Чорнобильську зону відчуження.

    Про це повідомила у Twitter посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

    «Міністр Ле Дріан відвідав Чорнобиль, аби констатувати завершення будівництва Арки, яка віднині накриває зруйнований реактор завдяки унікальним рішенням французької інженерії», - написала посол.

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    Глава МЗС Франції відвідав Чорнобиль
    Глава МЗС Франції відвідав Чорнобиль
    Фото: isabelledumont/twitter

    Напередодні глава МЗС Франції заявив, що «уже давно представник іноземного уряду не відвідував Чорнобильську зону».

    «Я їду туди, щоб оцінити нинішній стан реалізації проекту по реабілітації та збереження об'єкта Чорнобильської АЕС», - додав Ле Дріан.

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